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「海倫凱勒可以，我也可以」 聽障生繁星上東吳英文

2019-03-18 15:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

大學甄選入學委員會今天公布繁星推薦錄取結果，罹患先天聽力障礙的基隆市二信高中學生林禹甹，如願錄取東吳大學英語系，她以盲人教育家海倫凱勒當學習楷模，「海倫凱勒可以，我也可以」。林禹甹今天開心地說，終於實現對在天上父親的承諾，讀自己喜歡的英語學系。

樂觀的林禹甹平時都帶著微笑，口語表達流利，很難想像是聽障生，父母親以前在市場賣豬肉，發現她小時有聽障，費心找醫生治療，裝人工電子耳，並找英文家教老師幫忙，她跟著老師一字一句慢慢地念，看著老師的唇形面對面學習。

回憶當時學習習的困難，林禹甹說，從A、B、C、D一個字一個字跟著老師念，爸媽特別照顧她，她並沒有自卑，林禹甹舉例說，海倫凱勒失明又失聰，卻仍然不放棄學習，海倫凱勒從哈佛大學畢業後，還開設公益團體照顧視障、聽障者，「海倫凱勒可以，我也可以」。

林禹甹表示，這些年在二信受到老師循循善誘教導，對英文充滿興趣，可惜的是父親因病去世，但父親臥病期間，她曾向父親承諾會努力拚上自己有興趣的英語系，今天繁星上東吳英語系很開心，她會朝外語方面發展，努力學習。

二信高中繁星33人登上榜單，「頂大」全疊打，包括台大３位、清大２位、交大、成大、政大各一位，另外余至祐錄取長庚中醫學系、簡妘庭則通過陽明大學醫學系第一關，成績亮眼。

錄取台灣大學3人，其中同班的葉逢恩、洪子清錄取台灣大學機械系再當同學，陳則均錄取台灣大學昆蟲系。另外王思絜、沈珉毅分別錄取清華大學理學院學士班及數學系甲組，吳原博錄取交通大學資訊工程學系、劉渝柔錄取成功大學醫學檢驗生物技術學系、林語恩錄取政大資訊管理學系，這些都是高中生夢寐以求的「頂尖大學」，他們都相當興奮。

錄取以高分直升二信高中普科菁英班，一上高一立即爭取擔任班聯會幹部，高二選上班聯會副會長，參加南榮國中課扶志工，長庚志工，也積極參加社團聯展活動，在高一暑假更積極爭取參加到莫斯科大學進行5周的參訪學習，開闊視野。

簡妘庭是該二信連續第四年通過陽明大學醫學系第一關的學生，她說，會積極準備第二關，希望能通過第二關，成為江柔宣、鄭暄穎二位學姊的學妹，另外余至祐也錄取長庚大學中醫學系（中西醫雙修），有興趣往醫學方向發展。

二信高中表示，學校近2年來積極推動國際移動力，學生不僅在英文檢定有卓越的表現，也鼓勵學生走出國外，到香港、上海頂尖大學進行參訪教育旅行，也安排到莫斯科大學進行參訪學習，激發出孩子積極競爭的學習力，提升國際競爭力。錄取台大機械系的葉逢恩及台大昆蟲系的陳則均都曾經參加過莫斯科大學參訪學習。

基隆市二信高中聽障生林禹甹，克服聽障困難努力學習，繁星今天放榜，如願錄取東吳英語...
基隆市二信高中聽障生林禹甹，克服聽障困難努力學習，繁星今天放榜，如願錄取東吳英語系。記者游明煌／翻攝
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二信同校6年，同班3年的葉逢恩（左）與洪子清，同錄取台大機械系，再當同學。圖／二...
二信同校6年，同班3年的葉逢恩（左）與洪子清，同錄取台大機械系，再當同學。圖／二信提供
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二信高中繁星推薦成績「大放異彩」刷新歷年紀錄「頂大」全壘打。圖／二信提供
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