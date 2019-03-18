「海倫凱勒可以，我也可以」 聽障生繁星上東吳英文

2019-03-18 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



大學甄選入學委員會今天公布繁星推薦錄取結果，罹患先天聽力障礙的基隆市二信高中學生林禹甹，如願錄取東吳大學英語系，她以盲人教育家海倫凱勒當學習楷模，「海倫凱勒可以，我也可以」。林禹甹今天開心地說，終於實現對在天上父親的承諾，讀自己喜歡的英語學系。

樂觀的林禹甹平時都帶著微笑，口語表達流利，很難想像是聽障生，父母親以前在市場賣豬肉，發現她小時有聽障，費心找醫生治療，裝人工電子耳，並找英文家教老師幫忙，她跟著老師一字一句慢慢地念，看著老師的唇形面對面學習。

回憶當時學習習的困難，林禹甹說，從A、B、C、D一個字一個字跟著老師念，爸媽特別照顧她，她並沒有自卑，林禹甹舉例說，海倫凱勒失明又失聰，卻仍然不放棄學習，海倫凱勒從哈佛大學畢業後，還開設公益團體照顧視障、聽障者，「海倫凱勒可以，我也可以」。

林禹甹表示，這些年在二信受到老師循循善誘教導，對英文充滿興趣，可惜的是父親因病去世，但父親臥病期間，她曾向父親承諾會努力拚上自己有興趣的英語系，今天繁星上東吳英語系很開心，她會朝外語方面發展，努力學習。

二信高中繁星33人登上榜單，「頂大」全疊打，包括台大３位、清大２位、交大、成大、政大各一位，另外余至祐錄取長庚中醫學系、簡妘庭則通過陽明大學醫學系第一關，成績亮眼。

錄取台灣大學3人，其中同班的葉逢恩、洪子清錄取台灣大學機械系再當同學，陳則均錄取台灣大學昆蟲系。另外王思絜、沈珉毅分別錄取清華大學理學院學士班及數學系甲組，吳原博錄取交通大學資訊工程學系、劉渝柔錄取成功大學醫學檢驗生物技術學系、林語恩錄取政大資訊管理學系，這些都是高中生夢寐以求的「頂尖大學」，他們都相當興奮。

錄取以高分直升二信高中普科菁英班，一上高一立即爭取擔任班聯會幹部，高二選上班聯會副會長，參加南榮國中課扶志工，長庚志工，也積極參加社團聯展活動，在高一暑假更積極爭取參加到莫斯科大學進行5周的參訪學習，開闊視野。

簡妘庭是該二信連續第四年通過陽明大學醫學系第一關的學生，她說，會積極準備第二關，希望能通過第二關，成為江柔宣、鄭暄穎二位學姊的學妹，另外余至祐也錄取長庚大學中醫學系（中西醫雙修），有興趣往醫學方向發展。