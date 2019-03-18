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身上黑痣是痣還是癌 這款小工具幫你驗

2019-03-18 15:16中央社 台北18日電

擔心身上的痣惡化成癌，又不知該不該就醫，北醫大結合AI技術發展出「痣能達人MoleMe」聊天機器人，只要上傳痣的照片就能判斷是否異常，正確率達93%，民眾在家就能自我篩檢。

每個人身上多少都有痣，但到底怎樣的痣屬於健康的痣、怎樣又是可能演變成黑色素細胞瘤的痣，常讓人傷透腦筋。

台北醫學大學醫學科技學院院長、皮膚科醫師李友專今天在記者會中表示，門診中常常有患者不確定身上的痣是否有異常，三不五時就跑來醫院檢查，等了大半天卻只等來「再觀察」三個字，也有人任由身上的黑痣一天天長大，等到變成一大片才來就醫，往往已演變成黑色素細胞瘤，錯過黃金治療期。

李友專說，黑色素細胞瘤是皮膚癌當中最惡性的一種，全台每年有3000至4000人罹患此病，但這種可怕癌症往往起源於一顆不起眼的痣，若能趕在0期、1期治療幾乎可完全治癒，若拖到3、4期死亡率恐超過50%。

他表示，從痣演變成癌會經過一段「變性」過程，可能只要幾個月，也可能耗時10多年，為了幫患者判斷身上的痣有無異常，台北醫學大學耗時1年利用5000筆醫療影像資料庫，結合人工智慧（AI）技術深度學習，研發出「痣能達人MoleMe」聊天機器人。

李友專說，民眾只要加入「皮智-痣能達人MoleMe」LINE官方帳號，用手機拍攝身上的痣並上傳照片，就能分析這顆痣的異常風險，正確率達93%。

他提醒，辨別黑色素細胞瘤有5大要點，痣的形狀不對稱、邊緣模糊、顏色不均勻、大於0.6公分、大痣旁邊還有數個小痣等，都是重要的判別關鍵；以東方人來說，黑色素瘤常見於四肢末端，也可能在身體其他地方出現。

李友專建議，痣比較多的民眾1到2個月就應自我檢查一次，痣比較少的人大約3個月檢查一次，若有異常應儘速就醫檢查，及早治療。

北醫大患者AI
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