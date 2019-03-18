鼻按弦也不放棄 音樂玩童張正傑將復出大提琴獨奏
被稱為音樂「玩」童的海洋大學藝文中心主任張正傑，去年在奧地利的一場車禍，他的左手骨折，差點斷送了他的大提琴演奏生涯，他不想放棄最愛的大提琴，甚至用鼻子按弦也不放棄，在持續的復健中，他再度回到舞台復出，20日將有一場張正傑返國30周年大提琴獨奏會，即日起開放索票。
張正傑返國30周年大提琴獨奏會，20日晚上7點在海洋大學海洋廳演出，在德布西「大提琴奏鳴曲」中再度與「永遠的美猴王」朱陸豪合作演出，還有空城計、挑滑車、霸王別姬等，呈現京劇與古典音樂的完美結合，詳情請洽國立臺灣海洋大學藝文中心，電話（02）24622192分機2120。
張正傑返國30年來做過許多從來沒有人做過的事，他把音樂帶到金門坑道中、太魯閣溪水邊、武陵的梅花下；他和布袋戲、京劇、崑曲合作，連豫劇、歌仔戲他都不放過；愛吃的他更是把古典音樂和美食結合。有了女兒之後，更激勵他設計親子音樂會。大提琴找新娘、弦樂管樂大PK、讓機器人跳康康舞等，各種創意不斷。
去年張正傑在奧地利騎單車摔車，造成左手腕骨折，張正傑表示，雖然治療及復健相當的痛苦漫長，至今他的左手中指、無名指還是腫的、麻的，但是這次的受傷，讓他更堅定他對於音樂的熱愛，決定再度站上舞台，找回他最喜歡的演奏。
14歲隻身到維也納念音樂學院，取得奧地利國立維也納表演藝術大學演奏家文憑與芬蘭西貝流士音樂院最高演奏文憑，也在歐洲從事演奏的工作，28歲毅然決定回到臺灣，一轉眼已經30年，張正傑說，他很慶幸做了這樣的決定，把音樂帶回故鄉，讓民眾更親近古典音樂。
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