鼻按弦也不放棄 音樂玩童張正傑將復出大提琴獨奏

2019-03-18 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



被稱為音樂「玩」童的海洋大學藝文中心主任張正傑，去年在奧地利的一場車禍，他的左手骨折，差點斷送了他的大提琴演奏生涯，他不想放棄最愛的大提琴，甚至用鼻子按弦也不放棄，在持續的復健中，他再度回到舞台復出，20日將有一場張正傑返國30周年大提琴獨奏會，即日起開放索票。

張正傑返國30周年大提琴獨奏會，20日晚上7點在海洋大學海洋廳演出，在德布西「大提琴奏鳴曲」中再度與「永遠的美猴王」朱陸豪合作演出，還有空城計、挑滑車、霸王別姬等，呈現京劇與古典音樂的完美結合，詳情請洽國立臺灣海洋大學藝文中心，電話（02）24622192分機2120。

張正傑返國30年來做過許多從來沒有人做過的事，他把音樂帶到金門坑道中、太魯閣溪水邊、武陵的梅花下；他和布袋戲、京劇、崑曲合作，連豫劇、歌仔戲他都不放過；愛吃的他更是把古典音樂和美食結合。有了女兒之後，更激勵他設計親子音樂會。大提琴找新娘、弦樂管樂大PK、讓機器人跳康康舞等，各種創意不斷。

去年張正傑在奧地利騎單車摔車，造成左手腕骨折，張正傑表示，雖然治療及復健相當的痛苦漫長，至今他的左手中指、無名指還是腫的、麻的，但是這次的受傷，讓他更堅定他對於音樂的熱愛，決定再度站上舞台，找回他最喜歡的演奏。