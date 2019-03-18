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顛覆閱讀定義 「書」何必只靠看文字

2019-03-18 14:04聯合報 記者何定照╱即時報導

聯合報系願景工程「尋找台灣閱讀力」專題，探討閱讀的未來。坐下來看一本書，是傳統對閱讀的印象。隨著科技硬軟體與生活習慣不斷變化，越來越多人已改用手機App「聽」書、看網路影音課程「講」書、在工作坊「實作」書或在桌遊「玩」書，不但快速改變閱讀的定義，也擴大閱讀的各種可能。

線上課程、App  正夯

「閱讀方式已很多元，政府不能只跟上電子書！」聯經出版社總經理陳芝宇表示，時代改變，出版社如何擴大讀者很重要，聯經前年推出彭明輝《研究生完全求生手冊》，不少讀者反映想聽彭明輝的課，這門課於是成了「好學校」課程平台的熱門影音課；聯經與聯合線上「一刻鯨選」App合作，讓民眾用15分鐘聽知識音頻，吳若權等主講人也獲不錯反應。

親子天下執行長何琦瑜早早開拓全媒體，針對成人、兒童聽眾量身打造出多元產品，還熱到對岸去。在Udemy等課程平台乃至去年成立的親子天下線上學校推的影音課，每年成長兩到三倍；給小孩聽故事或親子共讀的親子天下App，有十萬人下載，與大陸App合作的音頻課更有六萬人付費訂閱。信誼出版社也推出App、動畫影音、從書延伸的桌遊等。

載體多元 出版業重定位

「讓閱讀想像跳脫紙本書，管道載體就會很多元。」何琦瑜說，親子天下主要服務家長和老師，讀者需要多元化，他們就提供多元化。她觀察，讀者學習需要沒有降低，而是更高，只是學習方式不一定要用文字，而是隨不同場域、處境有不同需要，「我們把自己重新定位成內容的提供者，重點是要作為讀者需求和市場供應的橋樑。」

像台灣頻寬吃到飽，新手媽媽喜歡在餵奶時看孩子情緒或閱讀教養等影音課，覺得比看書、光聽都更方便又專注；大陸上網成本高，通勤時間動輒一小時，聽眾就習慣聽音頻。如今親子天下從紙本書延伸的線上課程銷售是電子書兩倍半，含音頻等數位出版總營收，已占含雜誌等所有平面出版的十分之一。

線上課程 取代傳統圖書

城邦集團首席執行長何飛鵬表示，台灣影音、音頻等線上付費內容開始成形，目標是以讓讀者學會為準，往往有清楚的提綱挈領，比紙書更加友善，城邦也有不少線上課程。他強調，讀者吸收知識需求永遠在，「讀者有困難，我們提供解決方案」，預測這類內容將隨平台擴大而普遍。

關注出版研究的台大經濟系副教授馮勃翰觀察，線上課程已取代許多圖書，成為新的知識來源形式，理財、Know-how等學習類尤其明顯，他在台大數學系教高等微積分，學生課外也是靠影音而非書籍學習。

美有聲書 成長超越電書

此外，歐美近年風行有聲書，美國有聲書成長比率還大過電子書；今年台北國際書展與德國法蘭克福書展合作的出版人才培訓課程，就是以有聲內容、複合出版等為主題，馮勃翰也看好音頻等有聲書在台普及度。他強調，影音、音頻等新出版形式一方面雖侵蝕掉傳統出版領域，但也是鼓勵出版業者用新的技術和呈現回應讀者需求。

不過他認為，新的數位模式要普及，能規律提供讀者需要產品的平台很重要，才能吸引讀者固定前往。因此封閉式App除非提供內容多元，不然讀者最後恐怕還是會選擇YouTube等大型平台。

知識產品化 挑戰出版人

閱讀形式龐大多元化，也對出版形成新挑戰，如何讓讀者和想要的閱讀類型找到彼此，落實推廣閱讀？何琦瑜認為，出版人必須打破同溫層，具備將知識內容產品化的企畫力和執行力，另因書籍四到五成銷售管道已不在實體或網站等大型書店，而是流落在分眾化的細碎通路與社群，出版人也須擁有整合通路的能力。

書店只賣想推的 有效否

馮勃翰也認為，台灣出版產值相比全球嚴重衰退的特有現象，關鍵在於讀者與想要的閱讀內容沒機會相遇。他分析，這一來因為出版社未能傳播出自己產品，二來是從實體到虛擬的大型書店通路，都是推銷自己想推的書，沒有扮演好服務讀者需求和資訊流通角色，「資訊傳不出來」。

他舉例，亞馬遜網站會根據讀者過往購書跳出建議書，且非常精準；台灣網路書店配對演算法則很粗糙，首頁也都是自己選書，實體書店也往往只推自己選書，如此就容易失去其他讀者。

今年台北國際書展與德國法蘭克福書展合作的出版人才培訓課程，以有聲內容、複合出版等...
今年台北國際書展與德國法蘭克福書展合作的出版人才培訓課程，以有聲內容、複合出版等為主題。記者何定照╱攝影
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