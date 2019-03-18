護腎八守則 讓您擁有健康腎臟

2019-03-18 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



根據國健署調查，國內20歲以上成人每10位就有1位患有慢性腎臟疾病，有高血壓、高血糖、高血脂(三高)的民眾五年內罹患腎臟病的機率分別是非三高患者的1.7倍、2.4倍及1.6倍。國健署表示，三高是造成慢性腎臟病的主要原因之一，為了保護腎臟，呼籲已經罹患高血壓、糖尿病的民眾除了依照醫師處方正確用藥，並採行健康生活，才能避免腎臟疾病。

為提醒全球注意腎臟病防治的重要性，國際腎臟醫學會與國際腎臟基金會共同訂定今年世界腎臟日（每年3月第二個星期四）的主題為「促進世界各地每個人的腎臟健康」，世界腎臟日官方網站也提出「護腎黃金八守則」：三高控制、健康飲食、規律運動、體重控制、避免服用不當藥物、多喝水、不抽菸及定期檢查腎功能。

國健署長王英偉指出，健康生活型態對顧腎很重要，但依照國健署106年調查，僅2成國人遵循每日五蔬果健康飲食的攝取原則；107年國人吸菸行為調查中，18歲以上國人吸菸率為13.8%(男性23.4%、女性2.4%)；而根據教育部體育署107年運動現況調查，13歲以上規律運動者也僅占3成。