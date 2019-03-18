新北第一多 林口高中繁星97人錄取

2019-03-18 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



今天繁星放榜，新北市林口高中透過繁星推薦共有97名同學錄取，總錄取人數是新北市第一、全國排第二，比去年100人、全國第三再進步。