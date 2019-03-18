新北第一多 林口高中繁星97人錄取

相關新聞
健保砍藥價、廠商指不敷成本 「百憂解」將退出台灣2019-03-18 12:35
開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元2019-03-18 10:18
本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬2019-03-18 07:34
機車考照先上駕訓班 4月16日起補助千元2019-03-18 00:08
上駕訓班就能減少機車事故？ 專家：法規需趨嚴2019-03-18 00:08
國道執勤防撞 交通錐裝感應器2019-03-18 00:08
手工皂純天然？注意成分標示2019-03-17 23:48
郭董高鐵上開心合照 卻可能「害正妹服務員受罰」2019-03-18 10:27
微弱鋒面通過 中部以北降雨機率增氣溫略回升2019-03-18 05:50
手工皂達人：不是愈貴愈好2019-03-17 23:33
把握今天回溫 明天又有鋒面到2019-03-17 09:27
乳房摸到硬塊免驚！ 8成5乳房硬塊是良性2019-03-18 13:32
台鐵35年老車票大改版 橫式變直式2019-03-18 13:26
台灣歷史博物館出包！ 銅板價文創商品指為「古文物」2019-03-18 13:15
百憂解退出台灣市場 身心科醫師：選擇多應不影響2019-03-18 12:57
中華郵政造型卡片 一次搜集風獅爺郵筒、鵝鑾鼻燈塔2019-03-18 12:25
兒少法48案修正 寄養家庭仍無法優先收養2019-03-18 12:23
工人胰臟炎又惡化成洗腎 都因戒不了酒癮2019-03-18 12:15
媒體刊出破傷風「慘狀」 疾管署：錯誤照片、引用舊文2019-03-18 11:20
林清玄成名以前，拿手的不是佛系散文？2019-03-18 11:19
退休女護理師頭暈3年 原來是知覺性頭暈2019-03-18 10:52
退休外科醫生尿滴滴落 就醫發現攝護腺癌2019-03-18 10:25
熱！周三西半部高溫飆30度 周五又轉濕涼2019-03-18 10:18
如同慢性病 台灣94歲愛滋爺爺持續用藥降低病毒2019-03-18 10:17
微弱鋒面通過 北東局部降雨氣溫略回升2019-03-18 08:39
吳德榮：周五、六乍暖還寒 有明顯降雨2019-03-18 07:46
聽力下降又眩暈不是重聽 檢查發現腦內長了瘤2019-03-18 07:29
病人少，健保給付藥也少…上消化道癌患者 淪用藥孤兒2019-03-18 01:01
荷爾蒙療法+放療 攝護腺癌 保命保根2019-03-18 00:54
高醫附醫抗肝癌 送篩檢進高屏偏鄉2019-03-18 00:45
孩子易打鼾 留心睡眠呼吸中止症2019-03-18 00:41
有家族病史 陳文茜肺腫瘤今開刀2019-03-18 00:37
中醫納入長照 總統「記下了」2019-03-18 00:33
直飛長灘島！ 亞洲最美的沙灘回來了2019-03-18 00:12
私中寒暑假限休15天 教師工會申請仲裁2019-03-18 00:08
健康你我他／偶爾屬於自己 一人賞櫻也溫馨2019-03-18 00:01
高齡產婦 別為愛美犧牲健康2019-03-17 23:59
健康名人堂／善用「剪刀論」 工作伙伴1+1>22019-03-17 23:51
突發劇痛像刀割…他主動脈剝離2019-03-17 23:42
熱門文章
一張圖來了！未來一周天氣變化大高溫30度再驟降10度2019-03-17 16:37
郭董高鐵上開心合照 卻可能「害正妹服務員受罰」2019-03-18 10:27
有家族病史 陳文茜肺腫瘤今開刀2019-03-18 00:37
本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬2019-03-18 07:34
多益至少700分…國泰招台籍空服員 起薪比香港低2019-03-17 13:58
開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元2019-03-18 10:18
最狂小七聯名店3店齊開 瑪莎拉蒂超跑買不起也要喝杯咖啡朝聖打卡2019-03-18 09:30
健保砍藥價、廠商指不敷成本 「百憂解」將退出台灣2019-03-18 12:35
影／大白狗監督小主人寫功課 網笑：當狗也不容易2019-03-17 16:45
來自東方的Gucci女孩 中加混血女模Mae怪的很迷人2019-03-17 13:51
士林人的回憶 經營25年「學姊冰店」驚傳收攤2019-03-17 17:10
東海岸4天3鯨豚擱淺 黑潮：解剖看見塑膠袋2019-03-17 16:18
吃蛋風險高？ 專業研究說法不一2019-03-17 17:44
每日星座運勢／雙魚心情愉悅的一天 活躍引人注目2019-03-18 00:00
晚間8:44宜蘭地震 規模4.12019-03-17 20:59
唐綺陽星座運勢週報：魔羯接收桃花訊號 射手蠟燭兩頭燒2019-03-18 07:00
吳德榮：周五、六乍暖還寒 有明顯降雨2019-03-18 07:46
【父母心情】古家榕／古怪公主2019-03-18 06:00
退休女護理師頭暈3年 原來是知覺性頭暈2019-03-18 10:52
微弱鋒面通過 中部以北降雨機率增氣溫略回升2019-03-18 05:50
直飛長灘島！ 亞洲最美的沙灘回來了2019-03-18 00:12
手工皂達人：不是愈貴愈好2019-03-17 23:33
陳文茜盼推肺癌篩檢 專家：適用於重度吸煙者2019-03-17 19:12
【我見我思】五毛／幸福是別人手中的氣球2019-03-18 06:00
機車考照先上駕訓班 4月16日起補助千元2019-03-18 00:08
孩子打鼾別輕忽 小心睡眠呼吸中止症上身2019-03-17 19:14
高醫附醫抗肝癌 送篩檢進高屏偏鄉2019-03-18 00:45
退休外科醫生尿滴滴落 就醫發現攝護腺癌2019-03-18 10:25
【懷舊之情】邱傑／五西5112019-03-18 06:00
百憂解退出台灣市場 身心科醫師：選擇多應不影響2019-03-18 12:57
週三高溫30度 週五北台轉涼2019-03-17 19:53
手工皂純天然？注意成分標示2019-03-17 23:48
這家公司創業成功 起源竟是想讓阿嬤上網看遠方孫子2019-03-17 14:50
國道執勤防撞 交通錐裝感應器2019-03-18 00:08
聽力下降又眩暈不是重聽 檢查發現腦內長了瘤2019-03-18 07:29
花朵、動物造型大比拚 烘焙展首屆「漢餅創新大賽」冠軍出爐2019-03-17 19:53
少吃為什麼還是「瘦不了」？營養師解密：因為沒減醣2019-03-18 13:07
看完電影好想「吃雞」！3月底前憑電影票 繼光香香雞套餐優惠99元2019-03-17 15:26
媒體刊出破傷風「慘狀」 疾管署：錯誤照片、引用舊文2019-03-18 11:20
日本航空擴大台籍空服員編制 網路報名4月26日截止2019-03-18 11:44
留言