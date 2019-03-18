乳房摸到硬塊免驚！ 8成5乳房硬塊是良性

2019-03-18 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



乳癌發生率在過去廿年裡增加四倍，已超過子宮頸癌，是我國婦女癌症發生率第一名。每天約有34位婦女被診斷罹患乳癌，家族遺傳、不當飲食習慣與荷爾蒙刺激容易喚起癌細胞。

「摸到硬塊免驚！」醫師表示，85%的乳房硬塊是良性腫瘤，且早期的乳癌治癒率達九成，硬塊並非等於乳癌，目前乳房的影像檢查工具有超音波、乳房攝影與磁振造影；每年定期的乳房健檢，建議上述的檢查工具3選2，並且交替使用以增加檢查的準確性，清楚掌握胸前實況。

一名42歲金融業高階女性主管洗澡時在左乳房外側上疑似摸到硬塊，最初直覺是伴隨生理期的乳房腫脹變化，不以為意；過了半年，乳房的皮膚上慢慢出現小紅疹，硬塊似乎也愈來愈明顯，因此求診進行乳房影像檢查。透過超音波與動態磁振造影，乳房起小紅疹的真相，竟是乳癌侵犯到脂肪組織，影響到表面皮膚的表現。

乳房硬塊「摸」不著頭緒，是許多女性在做乳房自我檢查時的心情。收治該患者的北投健康管理醫院影像醫學主任醫師沈彥君表示，東方女性的乳腺緻密、脂肪組織相對較少，乳房觸感紮實的女性比例較西方人多，加上隨著生理期會有腫脹痛的變化，來篩檢乳房的女性常向她反應「摸不出來差異」。

沈彥君解釋，乳房是由乳腺、脂肪與結締組織構成，正常的摸上去是柔軟、有彈性，會隨推移力道改變位置，是正常的乳房組織。而異常的乳癌常是邊界不清的浸潤性腫瘤，若摸起來感覺是不會滑動的硬塊，甚至會拉扯皮膚，「就像棉被底下黏了強力膠塊」，明顯異於柔軟的乳房，就需要當心。

她表示，臨床最常使用的超音波檢查，最適合年輕女性的第一線乳房檢查，能清楚看見乳房病灶的形態，但超音波不易顯現乳癌常有的微鈣化點，也較容易有死角，因此準確率時高時低。

乳房攝影的優點在揪出微小的鈣化點、原位癌及異常變形拉扯，受檢最辛苦仍不可或缺。診斷率最高的磁振造影能敏感呈現出各種的良、惡性病灶，並透過動態血流顯影，辨識腫瘤特性與侵犯狀況。