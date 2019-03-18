台鐵35年老車票大改版 橫式變直式

2019-03-18 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵全新第四代票務系統4月23日全面上線，民眾4月9日起就能預訂4月23日之後的個人車票，台鐵今天上午10時開始在台北、台中、高雄、花蓮車站設置體驗區，提供民眾體驗、試用將上路的新系統。從新系統訂購到的台鐵車票將為直式車票，代表台鐵35年來車票將全面改版。

台鐵表示，早期的車票都是紙票，1984年台鐵系統改電腦化，第一代售票系統啟用後，就採用目前的車票樣式，歷經第二、第三代售票系統建置，至今已有35年歷史。

台鐵資訊中心主任彭坤炎說，車票改版從橫式改為直式是考慮民眾將車票投入閘門時，要將車票轉成直的，因此在售票系統改為四代時，直接將現行橫式車票改為直的，也將起訖站、座位資訊等重要訊息字樣放大，讓乘客一目了然。

台鐵表示，新系統提供智慧查詢畫位、支援多語系、大幅優化使用者介面，並首度推出無紙化電子票劵等多項人本性質服務。第四代票務系統預計4月9日起開放預訂4月23日之個人票，4月23日新系統全面取代舊系統。

台鐵第四代票務系統自今日起到本月29日（不含假日）午10時到下午6時，在全台四大車站台北、台中、高雄及花蓮設置體驗專區，提供民眾體驗、試用將上路的新系統。