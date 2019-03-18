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台鐵35年老車票大改版 橫式變直式

2019-03-18 13:26聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台鐵全新第四代票務系統4月23日全面上線，民眾4月9日起就能預訂4月23日之後的個人車票，台鐵今天上午10時開始在台北、台中、高雄、花蓮車站設置體驗區，提供民眾體驗、試用將上路的新系統。從新系統訂購到的台鐵車票將為直式車票，代表台鐵35年來車票將全面改版。

台鐵表示，早期的車票都是紙票，1984年台鐵系統改電腦化，第一代售票系統啟用後，就採用目前的車票樣式，歷經第二、第三代售票系統建置，至今已有35年歷史。

台鐵資訊中心主任彭坤炎說，車票改版從橫式改為直式是考慮民眾將車票投入閘門時，要將車票轉成直的，因此在售票系統改為四代時，直接將現行橫式車票改為直的，也將起訖站、座位資訊等重要訊息字樣放大，讓乘客一目了然。

台鐵表示，新系統提供智慧查詢畫位、支援多語系、大幅優化使用者介面，並首度推出無紙化電子票劵等多項人本性質服務。第四代票務系統預計4月9日起開放預訂4月23日之個人票，4月23日新系統全面取代舊系統。

台鐵第四代票務系統自今日起到本月29日（不含假日）午10時到下午6時，在全台四大車站台北、台中、高雄及花蓮設置體驗專區，提供民眾體驗、試用將上路的新系統。

台鐵表示，使用新系統訂購到的台鐵車票，就會是台鐵即將推出的改版新式車票，凡是有來參加體驗的民眾皆可搶先獲得一張和未來實際上線後幾乎長得一模一樣的模擬車票，僅加註「上線體驗 不提供乘車」字樣。

台鐵35年老車票首度大改版，4月9日起橫式變直式。圖／台鐵局提供
台鐵35年老車票首度大改版，4月9日起橫式變直式。圖／台鐵局提供
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