台灣歷史博物館出包！ 銅板價文創商品指為「古文物」

2019-03-18 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



收藏超過2萬張火車票、著有「老火車票說故事」的作家倪京台向媒體爆料，隸屬文化部的國立台灣歷史博物館，典藏網站錯誤百出，把一枚市價不到百元、文創業者出品的金屬製阿里山火車票造型鑰匙圈，歸類為民國66年的古文物；又誤把早期莒光號車票上的穿線孔，當成剪票缺口；甚至把火車票造型的競選文宣也歸類成車票。

倪京台說，博物館把「文創商品」誤認為「古董」，顯見國家級博物館不重視、不尊重台灣鐵道歷史與文物。

倪京台說，近日瀏覽台史博典藏網站，無意間發現館方對於鐵道車票相關藏品的分類，錯誤百出。最離譜的，是誤將鐵道文創業者仿古老阿里山車票造型製作的金屬鑰匙圈，誤以為是民國60年代的阿里山古老車票真品，還將文物名稱註記為「民國66年嘉義至獨立山鐵製車票」，文物準確日期還標註為「1977/9/28」。

他說，一個幾十元就買得到的鑰匙圈，竟被館方變成了古董市場數千元起跳的老車票，保守估計價差50倍。倪京台說，民國60年代的台灣，物資缺乏，從未出現過金屬製車票，同年代車票多為紙製，且以厚紙板車票為主。台史博「鐵製車票」的說法實在很有創意，不知是誰的傑作？

此外，倪京台也指出，網站有一張民國86年汐止至松山的莒光號車票，其文物描述「車票左下角已打洞，應為使用過之車票」的說法，完全錯誤。當時車票左下方的小圓孔為「穿線孔」，是讓「線」穿過使用的；因為在車票印製後期，票務中心為了方便計數，會用棉線將一百張車票串成一捆，並貼上封籤，再送往請領車票的車站。

另外，倪京台說，同在「車票」文物類別中，還有火車票造型的競選文宣。但明明上面印的是「臺灣鐵路橘」，卻也被列為「車票」，不知是否分類錯誤。他感慨，國立台灣歷史博物館隸屬文化部，竟發生離譜錯誤，顯見館方對於台灣鐵道歷史文物的知識相當缺乏。