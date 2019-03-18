健保砍藥價、廠商指不敷成本 「百憂解」將退出台灣

2019-03-18 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



憂鬱症患者最常使用的藥物「百憂解」錠劑將於4月1日起停止供貨。近期各大醫院接獲藥商通知，有鑑於健保署調降健保藥價、原物料和運輸成本上漲，以及政府要求生產線全面符合PIC／S GMP要求，精算後藥品不敷成本，決定停止供貨。

據了解，百憂解錠劑原本的健保藥價為2.08元，遭健保調降藥價至1.96元，比部分糖果還要便宜。

百憂解供貨藥商裕利公司於函文表示，因健保署每年度的藥費支出目標制會調降健保價，而近年來原物料及運輸成本上漲，還有配合政府政策生產線須全面符合PIC／S GMP要求，為確保藥品品質，精算後發現不敷成本。

裕利公司於函文中說，該公司將無法再繼續供應台灣市場百憂解用藥，自4月1日起停止供貨，為確保醫院用藥銜接，通知各大醫院，確保醫院與病患用藥的權益。只要於3月29日前接到訂貨單，都會足量供應。

藥師公會全聯會發言人張文靜表示，百憂解適應症為憂鬱症，屬於第一線用藥。因百憂解除了能穩定情緒，嗜睡或失眠等副作用較小，也不會易使病人用藥後變胖，算是精神科醫師臨床最喜歡開立的處方用藥之一。