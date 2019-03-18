兒少法48案修正 寄養家庭仍無法優先收養

2019-03-18 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



兒虐事件頻傳，兒少相關修法因此列為本會期優先法案，立法院今天初審「兒童及少年福利與權益保障法」48案修正草案。多數提案建議維持現行條文，如保障兒童遊戲場所安全監理制度、托育服務；生育津貼等部分則暫時保留，留待委員會討論。

今日上午衛環委員會所審兒少法條文，雖多為維持現行條文，部分仍有委員討論。在第16條兒少出養部分，立委陳宜民等提案，希望以國內收養人優先收養的原則外，並將寄養家庭也納進，避免更多寄養家庭在面對孩子出養不捨與難過。邱泰源與楊曜則認為應符合國際潮流，並詢問媒合流程為何。

社家署署長簡慧娟回應，建議維持現行條文，因出養媒合過程會有訪視調查、收養人評估等措施，並經過國內三次媒合，若真的不成才會轉介相關福利服務，包含媒合國外收養部分。

簡慧娟進一步說明，在媒合過程中的考量已包含寄養家庭，相對已占優勢，但仍應該以孩子最佳利益為考量。因媒合過程中，可能有更好更具優勢的家庭可收養孩子，如經濟狀況更好的家庭，因此不建議將寄養家庭納入優先收養，並維持現行條文。

另外，立委劉世芳則提到，接獲很多家長反應，目前玩「抖音」的青少年很多，學齡下降，其內容並無管制，拍個30秒就成影片。她說，有些孩童因想紅或裝英雄而裸露，恐變成戀童癖的狩獵場，建議NCC主管範圍能更明確。簡慧娟表示，目前由兒少法94條罰則裁罰，另因NCC為統合單位，將與內政、經濟部等單位齊討論。