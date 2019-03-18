工人胰臟炎又惡化成洗腎 都因戒不了酒癮

2019-03-18 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一位54歲男性工人天天酒瓶不離手，不但造成慢性胰臟炎、酒精性肝病、長期腹瀉，更因而導致草酸鈣結晶體腎病，最終需要長期洗腎。台中市澄清醫院中港院區腎臟內科主任高銘聰表示，正常蔬菜水果裡頭有很多草酸鹽，經攝食後有10%由腸吸收至血液中再由腎臟排出草酸鹽，當罹患胰臟炎常拉肚子，草酸鹽經腸道吸收增加而腎臟正常排出減少時，就有可能引起草酸鹽沉積在腎臟造成腎臟永遠的傷害。

這位男性患者，年輕時就愛喝酒，8年前曾出現急性胰臟炎及酒精性肝病，血糖升高，常常酯漏性腹瀉，並一度出現尿毒症急性腎衰竭，後來經常都因胰臟炎而反覆住院11次，因長期腹瀉導致身體漸形消瘦。

高銘聰指出，該患者自己也知道身體的疾病源頭是來自於嗜酒，但就是戒不掉酒癮，於最近爆發急性腎衰竭，開始洗腎，兩個月後因腎臟功能未見恢復及腎臟沒有縮小，經做了腎臟穿刺切片檢查，顯示腎臟小管及間質堆積了很多草酸鈣結晶體，並已形成慢性腎小管萎縮腎臟間質纖維化。

他說，正常蔬菜水果裡頭有很多草酸鹽，一般人每天攝取100公克大約有10公克會由腸道吸收，身體由肝臟每天產生24公克，因此每天吸收及產生草酸共34公克，並均由腎臟排泄出去來達到體內草酸的平衡。如果因腸道脂肪吸收不良，再加上脫水的情況下，會造成腸道草酸鹽吸收增加，腎臟排泄減少，過多無法排出的草酸鹽，就會堆積在腎臟小管引起發炎，導至腎小管萎縮腎臟間質纖維化。

通常會引起腸道草酸鹽吸收增加的疾病，有慢性胰臟炎、手術切除小腸、腸道切除手術、腸道脂肪吸收不良等，原因和長期拉肚子及水分攝取不足有關。