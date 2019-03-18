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退休女護理師頭暈3年 原來是知覺性頭暈

2019-03-18 10:52聯合報 記者游振昇╱即時報導

護理師退休的李小姐暈眩長達3年，四處找醫師都覺得沒有緩解，後來到台中慈濟醫院就診。神經內科醫師張滋圃診斷她罹患新分類疾病，「持續性姿勢--知覺性頭暈」（persistent postural-perceptual dizziness，簡稱PPPD），施行歐美研究多年的新治療方法，女護理師終於能正常生活。

李姓護理師自己有醫療知識，她暈眩長達3年，四處求醫嘗試不同科別治療、做過很多檢查，結果全都正常，服藥沒什麼效果，後來愈來愈不舒服。她描述第一次眩暈，「感覺站不住，跟著電視上顏色淺的景物晃動。」後來嚴重到「騎機車像開飛機騰雲駕霧；走路左右晃動，整個世界像地震，只有躺著能稍稍免於不適。」沮喪到覺得人生無望。

張滋圃詢問病史和檢查研判李小姐符合「持續性姿勢--知覺性頭暈」特徵，以搭配口服藥與每次30分鐘以上復健運動，一個半月後，李小姐腦部多年緊繃感已解除，還可以走出戶外，她說遇到貴人。

張滋圃表示，「持續性姿勢--知覺性頭暈」病人主要症狀有：一、慢性頭暈持續逾三個月。頭重重、浮浮的、走路飄飄的，精神不太好。二、頭暈感嚴重度隨當日生理或精神狀況起伏，剛起床好一點，站立、走動或頭轉動會加重頭暈。三、最重要的是「視性暈眩」，在超商、賣場最明顯，人群走動、貨品堆得多又高，往往暈得更厲害。

張滋圃表示，正確診斷讓病人了解致病原因解除疑慮，好轉機會就很大。他指出，「持續性姿勢--知覺性頭暈」雖易發生在焦慮病人，國際眩暈學會確立為「功能性障礙疾病」。

新治療不只給鎮定效果的抗焦慮藥物，而是給增加腦部血清素藥物。研究顯示，三到六個月治療，停藥後仍能改善，減少復發機會。他提醒，四、五十歲中年女性好發「持續性姿勢--知覺性頭暈」，建議減少生活壓力，多補充富血清素食物，如：亞麻仁油、維他命Ｂ群；保持規律生活作息與開朗個性，搭配認知行為治療與前庭復健運動，就能有效降低暈感。

台言慈濟醫院張滋圃醫師詢問病史並透過檢查研判病情。圖／台中慈濟醫院提供
台言慈濟醫院張滋圃醫師詢問病史並透過檢查研判病情。圖／台中慈濟醫院提供
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護理師復健醫師
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