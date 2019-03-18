親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元

「送中條例」的圖謀 從港人在台殺人無法引渡談起

退休外科醫生尿滴滴落 就醫發現攝護腺癌

2019-03-18 10:25聯合報 記者游振昇╱即時報導

77歲林姓外科醫師工作忙，偶有排尿不順未多留心。前年退休後不久，連續數周出現排尿困難、滴滴落的狀況，就醫檢查確診是攝護腺癌第3期，考量病況和高齡手術風險，直接以導航式螺旋刀放射合併賀爾蒙治療至今生活正常。

光田綜合醫院放射腫瘤科主任王銘志說，這位病人過去可能因手術不方便跑廁所，也比較少喝水且憋尿，無意識到自己有異常症狀，加上攝護腺癌早期症狀不明顯。後來退休生活腳步放慢，才警覺之前似乎偶爾才出現的排尿困難頻率異常密集，就醫抽血查驗攝護腺特異抗原(PSA)指數超過標準值約40倍，切片確診是攝護腺癌第3期。

王銘志表示，攝護腺第1、2期為癌細胞還侷限在攝護腺內，治療可選擇根除性的外科手術，民眾常聽到的攝護腺切除或是根治性的放射線治療。林醫師的癌細胞已侵犯攝護腺周邊組織，同時考量年紀和手術、麻醉及併發症的相對風險，以及術後恢復時間也較長，決定不手術直接做放射線及賀爾蒙治療。

許多人聽到癌細胞就很害怕，覺得沒有開刀就是把攝護腺癌放在身體裡，或者認為先手術再做放射線治療的效果可能比較好？王銘志澄清，手術與否須考量年齡、病況和身體狀況等多種因素，且現代醫療科技有很多治療方法，他建議病友可先請教專業醫師，遵循醫囑評估。

光田泌尿科醫師嚴允和指出，醫學對攝護腺癌致病原因仍不明，但有研究認為與高齡、家庭中有攝護腺癌病史、平時多吃高脂、肉類有關。也有研究指出安全性行為、射精頻率高者，有助降低攝護腺癌機率。但這些研究只作為參考，要預防最好定期健康檢查，有頻尿、夜尿、滴尿、尿變細、尿不出來、斷斷續續尿，甚至血尿、血精、骨盆疼痛等等症狀，不要害羞，就醫檢查治療才是上策。

光田綜合醫院放射腫瘤科主任王銘志為患者規劃以導航式螺旋刀放射治療攝護腺癌。記者游...
光田綜合醫院放射腫瘤科主任王銘志為患者規劃以導航式螺旋刀放射治療攝護腺癌。記者游振昇／攝影
分享

攝護腺癌手術醫師
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元

2019-03-18 10:18

本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬

2019-03-18 07:34

機車考照先上駕訓班 4月16日起補助千元

2019-03-18 00:08

上駕訓班就能減少機車事故？ 專家：法規需趨嚴

2019-03-18 00:08

國道執勤防撞 交通錐裝感應器

2019-03-18 00:08

手工皂純天然？注意成分標示

2019-03-17 23:48

郭董高鐵上開心合照 卻可能「害正妹服務員受罰」

2019-03-18 10:27

微弱鋒面通過 中部以北降雨機率增氣溫略回升

2019-03-18 05:50

手工皂達人：不是愈貴愈好

2019-03-17 23:33

把握今天回溫 明天又有鋒面到

2019-03-17 09:27

熱！周三西半部高溫飆30度 周五又轉濕涼

2019-03-18 10:18

如同慢性病 台灣94歲愛滋爺爺持續用藥降低病毒

2019-03-18 10:17

微弱鋒面通過 北東局部降雨氣溫略回升

2019-03-18 08:39

吳德榮：周五、六乍暖還寒 有明顯降雨

2019-03-18 07:46

聽力下降又眩暈不是重聽 檢查發現腦內長了瘤

2019-03-18 07:29

病人少，健保給付藥也少…上消化道癌患者 淪用藥孤兒

2019-03-18 01:01

荷爾蒙療法+放療 攝護腺癌 保命保根

2019-03-18 00:54

高醫附醫抗肝癌 送篩檢進高屏偏鄉

2019-03-18 00:45

孩子易打鼾 留心睡眠呼吸中止症

2019-03-18 00:41

有家族病史 陳文茜肺腫瘤今開刀

2019-03-18 00:37

中醫納入長照 總統「記下了」

2019-03-18 00:33

直飛長灘島！ 亞洲最美的沙灘回來了

2019-03-18 00:12

私中寒暑假限休15天 教師工會申請仲裁

2019-03-18 00:08

健康你我他／偶爾屬於自己 一人賞櫻也溫馨

2019-03-18 00:01

高齡產婦 別為愛美犧牲健康

2019-03-17 23:59

健康名人堂／善用「剪刀論」 工作伙伴1+1>2

2019-03-17 23:51

突發劇痛像刀割…他主動脈剝離

2019-03-17 23:42

優人物／張良吉：55 Timeless琢白 比帝國大廈絕不遜色

2019-03-17 22:52

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

2019-03-17 20:59

影／幼兒園「背殺老師」搖擺帶動唱 爸爸看完都跪求入學！

2019-03-17 20:00

週三高溫30度 週五北台轉涼

2019-03-17 19:53

孩子打鼾別輕忽 小心睡眠呼吸中止症上身

2019-03-17 19:14

陳文茜盼推肺癌篩檢 專家：適用於重度吸煙者

2019-03-17 19:12

吃蛋風險高？ 專業研究說法不一

2019-03-17 17:44

一張圖來了！未來一周天氣變化大高溫30度再驟降10度

2019-03-17 16:37

東海岸4天3鯨豚擱淺 黑潮：解剖看見塑膠袋

2019-03-17 16:18

這家公司創業成功 起源竟是想讓阿嬤上網看遠方孫子

2019-03-17 14:50

影／快加油！本周汽油漲0.3元 柴油漲0.4元

2019-03-17 14:43

「草總」謝長亨親自示範 教罕病兒打球

2019-03-17 14:40
看更多

熱門文章

一張圖來了！未來一周天氣變化大高溫30度再驟降10度

2019-03-17 16:37

機車考照先上3天駕訓班 4月16日起補助1千元

2019-03-17 10:31

油價要漲了！中油95無鉛18日起每公升28.3元

2019-03-17 12:56

本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬

2019-03-18 07:34

多益至少700分…國泰招台籍空服員 起薪比香港低

2019-03-17 13:58

影／大白狗監督小主人寫功課 網笑：當狗也不容易

2019-03-17 16:45

35歲護理師酗茶飲 膀胱過動半小時就要跑廁所

2019-03-17 12:33

東海岸4天3鯨豚擱淺 黑潮：解剖看見塑膠袋

2019-03-17 16:18

來自東方的Gucci女孩 中加混血女模Mae怪的很迷人

2019-03-17 13:51

吃蛋風險高？ 專業研究說法不一

2019-03-17 17:44

台灣女性說走就走 單飛旅行成新風潮

2019-03-17 11:19

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

2019-03-17 20:59

饕客最愛這款肉 去年總銷量堆疊起來高度超過台北101

2019-03-17 06:00

每日星座運勢／雙魚心情愉悅的一天 活躍引人注目

2019-03-18 00:00

攝護腺癌要保命還是保根？醫：生活品質最重要

2019-03-17 12:17

陳文茜盼推肺癌篩檢 專家：適用於重度吸煙者

2019-03-17 19:12

唐綺陽星座運勢週報：魔羯接收桃花訊號 射手蠟燭兩頭燒

2019-03-18 07:00

微弱鋒面通過 中部以北降雨機率增氣溫略回升

2019-03-18 05:50

直飛長灘島！ 亞洲最美的沙灘回來了

2019-03-18 00:12

大腸癌篩檢 專家：50歲投資報酬率最高

2019-03-17 12:29

士林人的回憶 經營25年「學姊冰店」驚傳收攤

2019-03-17 17:10

食道、胰臟等上消化道癌死亡率高 患者卻成用藥孤兒

2019-03-17 10:22

孩子打鼾別輕忽 小心睡眠呼吸中止症上身

2019-03-17 19:14

線上線下讀書會正夯 萬人同看一本書

2019-03-17 12:49

機車考照先上駕訓班 4月16日起補助千元

2019-03-18 00:08

親子玩耍小心運動傷害 忌單手拉跨肩坐

2019-03-17 12:41

吳德榮：周五、六乍暖還寒 有明顯降雨

2019-03-18 07:46

高醫附醫抗肝癌 送篩檢進高屏偏鄉

2019-03-18 00:45

最狂小七聯名店3店齊開 瑪莎拉蒂超跑買不起也要喝杯咖啡朝聖打卡

2019-03-18 09:30

週三高溫30度 週五北台轉涼

2019-03-17 19:53

【父母心情】古家榕／古怪公主

2019-03-18 06:00

這家公司創業成功 起源竟是想讓阿嬤上網看遠方孫子

2019-03-17 14:50

【我見我思】五毛／幸福是別人手中的氣球

2019-03-18 06:00

肝炎一定要診斷治療 可有效預防肝癌

2019-03-17 10:50

聽力下降又眩暈不是重聽 檢查發現腦內長了瘤

2019-03-18 07:29

暢遊大陸 南方航空推超優惠自由行

2019-03-17 11:10

手工皂達人：不是愈貴愈好

2019-03-17 23:33

花朵、動物造型大比拚 烘焙展首屆「漢餅創新大賽」冠軍出爐

2019-03-17 19:53

手工皂純天然？注意成分標示

2019-03-17 23:48

中油18日起調整價格 汽油漲0.3元、柴油漲0.4元

2019-03-17 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top