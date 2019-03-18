退休外科醫生尿滴滴落 就醫發現攝護腺癌

2019-03-18 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



77歲林姓外科醫師工作忙，偶有排尿不順未多留心。前年退休後不久，連續數周出現排尿困難、滴滴落的狀況，就醫檢查確診是攝護腺癌第3期，考量病況和高齡手術風險，直接以導航式螺旋刀放射合併賀爾蒙治療至今生活正常。

光田綜合醫院放射腫瘤科主任王銘志說，這位病人過去可能因手術不方便跑廁所，也比較少喝水且憋尿，無意識到自己有異常症狀，加上攝護腺癌早期症狀不明顯。後來退休生活腳步放慢，才警覺之前似乎偶爾才出現的排尿困難頻率異常密集，就醫抽血查驗攝護腺特異抗原(PSA)指數超過標準值約40倍，切片確診是攝護腺癌第3期。

王銘志表示，攝護腺第1、2期為癌細胞還侷限在攝護腺內，治療可選擇根除性的外科手術，民眾常聽到的攝護腺切除或是根治性的放射線治療。林醫師的癌細胞已侵犯攝護腺周邊組織，同時考量年紀和手術、麻醉及併發症的相對風險，以及術後恢復時間也較長，決定不手術直接做放射線及賀爾蒙治療。

許多人聽到癌細胞就很害怕，覺得沒有開刀就是把攝護腺癌放在身體裡，或者認為先手術再做放射線治療的效果可能比較好？王銘志澄清，手術與否須考量年齡、病況和身體狀況等多種因素，且現代醫療科技有很多治療方法，他建議病友可先請教專業醫師，遵循醫囑評估。