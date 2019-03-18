親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元

「送中條例」的圖謀 從港人在台殺人無法引渡談起

開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元

2019-03-18 10:18聯合報 記者楊正海╱即時報導

知名網紅「理科太太」近期推出「只要1分鐘就能在家中做子宮頸癌篩檢」影片。圖／擷取...
知名網紅「理科太太」近期推出「只要1分鐘就能在家中做子宮頸癌篩檢」影片。圖／擷取自理科太太Youtube
分享

知名YouTuber「理科太太」，因子宮頸癌自我採檢工具開箱影片，引發爭議，北市衛生局確定依藥事法開罰，上午公布開罰20萬元，廠商智慧基因有限公司同樣受罰20萬元，理科太太成為網紅挨罰第一人。

該開箱影片一推出時，有不少網友觀看、轉載，不過理科太太在影片中拿著醫療器材示範如何自己在家中做抹片檢查，涉及醫療器材廣告，無向當地衛生機關核備，已違反「藥事法」規定。

理科太太的經紀人日前主動與衛生局說明，也提供與「慧智臨床基因醫學實驗室」簽署的廣告合約，證實代言事實存在，開罰金額最低20萬元，實際裁罰金額今天確定。

台北市政府衛生局指出，經調查，影片內容涉及特定產品，醫療效能的宣稱及廠商名稱，已經構成廣告要件，違反藥事法第65 條規定，依法裁罰廣告主智慧基因有限公司及產品薦證代言人理科太太各20萬元。

衛生局指出，理科太太「慧智子宮頸癌篩檢自採組」Youtube 網路影片約3至5分鐘，是與慧智基因股份有限公司合作，由理科太太進行網路公開宣傳推廣，包括Youtube 影片上架1 支、及Facebook 貼文1 則。經衛生局判定核屬「代言」或稱薦證行為，且未具藥商資格援依藥事法第65條，裁處20萬元。

另外，慧智基因股份有限公司，產品為羅氏人類乳突病毒核酸檢驗套組，具醫療器材許可證字號(衛署醫器輸字第

022725 號)，為台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司所有，當初與理科太太合作動機是基於與知名度高的網紅合作，希望增加關注，並沒有要進行銷售，沒有事先申請廣告許可字號，公司會檢討。經衛生局判定適用藥事法第65 條規定「非藥商不得為藥物廣告」，依同法第92條裁處20萬元。

知名YouTuber「理科太太」，因子宮頸癌自我採檢工具開箱影片，引發爭議，北市...
知名YouTuber「理科太太」，因子宮頸癌自我採檢工具開箱影片，引發爭議，北市衛生局確定依藥事法開罰，上午公布開罰20萬元。記者楊正海/攝影
分享

理科太太廣告
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬

2019-03-18 07:34

機車考照先上駕訓班 4月16日起補助千元

2019-03-18 00:08

上駕訓班就能減少機車事故？ 專家：法規需趨嚴

2019-03-18 00:08

國道執勤防撞 交通錐裝感應器

2019-03-18 00:08

手工皂純天然？注意成分標示

2019-03-17 23:48

郭董高鐵上開心合照 卻可能「害正妹服務員受罰」

2019-03-18 10:27

微弱鋒面通過 中部以北降雨機率增氣溫略回升

2019-03-18 05:50

手工皂達人：不是愈貴愈好

2019-03-17 23:33

把握今天回溫 明天又有鋒面到

2019-03-17 09:27

退休外科醫生尿滴滴落 就醫發現攝護腺癌

2019-03-18 10:25

熱！周三西半部高溫飆30度 周五又轉濕涼

2019-03-18 10:18

如同慢性病 台灣94歲愛滋爺爺持續用藥降低病毒

2019-03-18 10:17

微弱鋒面通過 北東局部降雨氣溫略回升

2019-03-18 08:39

吳德榮：周五、六乍暖還寒 有明顯降雨

2019-03-18 07:46

聽力下降又眩暈不是重聽 檢查發現腦內長了瘤

2019-03-18 07:29

病人少，健保給付藥也少…上消化道癌患者 淪用藥孤兒

2019-03-18 01:01

荷爾蒙療法+放療 攝護腺癌 保命保根

2019-03-18 00:54

高醫附醫抗肝癌 送篩檢進高屏偏鄉

2019-03-18 00:45

孩子易打鼾 留心睡眠呼吸中止症

2019-03-18 00:41

有家族病史 陳文茜肺腫瘤今開刀

2019-03-18 00:37

中醫納入長照 總統「記下了」

2019-03-18 00:33

直飛長灘島！ 亞洲最美的沙灘回來了

2019-03-18 00:12

私中寒暑假限休15天 教師工會申請仲裁

2019-03-18 00:08

健康你我他／偶爾屬於自己 一人賞櫻也溫馨

2019-03-18 00:01

高齡產婦 別為愛美犧牲健康

2019-03-17 23:59

健康名人堂／善用「剪刀論」 工作伙伴1+1>2

2019-03-17 23:51

突發劇痛像刀割…他主動脈剝離

2019-03-17 23:42

優人物／張良吉：55 Timeless琢白 比帝國大廈絕不遜色

2019-03-17 22:52

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

2019-03-17 20:59

影／幼兒園「背殺老師」搖擺帶動唱 爸爸看完都跪求入學！

2019-03-17 20:00

週三高溫30度 週五北台轉涼

2019-03-17 19:53

孩子打鼾別輕忽 小心睡眠呼吸中止症上身

2019-03-17 19:14

陳文茜盼推肺癌篩檢 專家：適用於重度吸煙者

2019-03-17 19:12

吃蛋風險高？ 專業研究說法不一

2019-03-17 17:44

一張圖來了！未來一周天氣變化大高溫30度再驟降10度

2019-03-17 16:37

東海岸4天3鯨豚擱淺 黑潮：解剖看見塑膠袋

2019-03-17 16:18

這家公司創業成功 起源竟是想讓阿嬤上網看遠方孫子

2019-03-17 14:50

影／快加油！本周汽油漲0.3元 柴油漲0.4元

2019-03-17 14:43

「草總」謝長亨親自示範 教罕病兒打球

2019-03-17 14:40
看更多

熱門文章

一張圖來了！未來一周天氣變化大高溫30度再驟降10度

2019-03-17 16:37

機車考照先上3天駕訓班 4月16日起補助1千元

2019-03-17 10:31

油價要漲了！中油95無鉛18日起每公升28.3元

2019-03-17 12:56

本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬

2019-03-18 07:34

多益至少700分…國泰招台籍空服員 起薪比香港低

2019-03-17 13:58

影／大白狗監督小主人寫功課 網笑：當狗也不容易

2019-03-17 16:45

35歲護理師酗茶飲 膀胱過動半小時就要跑廁所

2019-03-17 12:33

東海岸4天3鯨豚擱淺 黑潮：解剖看見塑膠袋

2019-03-17 16:18

來自東方的Gucci女孩 中加混血女模Mae怪的很迷人

2019-03-17 13:51

吃蛋風險高？ 專業研究說法不一

2019-03-17 17:44

台灣女性說走就走 單飛旅行成新風潮

2019-03-17 11:19

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

2019-03-17 20:59

饕客最愛這款肉 去年總銷量堆疊起來高度超過台北101

2019-03-17 06:00

每日星座運勢／雙魚心情愉悅的一天 活躍引人注目

2019-03-18 00:00

攝護腺癌要保命還是保根？醫：生活品質最重要

2019-03-17 12:17

陳文茜盼推肺癌篩檢 專家：適用於重度吸煙者

2019-03-17 19:12

唐綺陽星座運勢週報：魔羯接收桃花訊號 射手蠟燭兩頭燒

2019-03-18 07:00

微弱鋒面通過 中部以北降雨機率增氣溫略回升

2019-03-18 05:50

直飛長灘島！ 亞洲最美的沙灘回來了

2019-03-18 00:12

大腸癌篩檢 專家：50歲投資報酬率最高

2019-03-17 12:29

士林人的回憶 經營25年「學姊冰店」驚傳收攤

2019-03-17 17:10

食道、胰臟等上消化道癌死亡率高 患者卻成用藥孤兒

2019-03-17 10:22

孩子打鼾別輕忽 小心睡眠呼吸中止症上身

2019-03-17 19:14

線上線下讀書會正夯 萬人同看一本書

2019-03-17 12:49

機車考照先上駕訓班 4月16日起補助千元

2019-03-18 00:08

親子玩耍小心運動傷害 忌單手拉跨肩坐

2019-03-17 12:41

吳德榮：周五、六乍暖還寒 有明顯降雨

2019-03-18 07:46

高醫附醫抗肝癌 送篩檢進高屏偏鄉

2019-03-18 00:45

最狂小七聯名店3店齊開 瑪莎拉蒂超跑買不起也要喝杯咖啡朝聖打卡

2019-03-18 09:30

週三高溫30度 週五北台轉涼

2019-03-17 19:53

【父母心情】古家榕／古怪公主

2019-03-18 06:00

這家公司創業成功 起源竟是想讓阿嬤上網看遠方孫子

2019-03-17 14:50

【我見我思】五毛／幸福是別人手中的氣球

2019-03-18 06:00

肝炎一定要診斷治療 可有效預防肝癌

2019-03-17 10:50

聽力下降又眩暈不是重聽 檢查發現腦內長了瘤

2019-03-18 07:29

暢遊大陸 南方航空推超優惠自由行

2019-03-17 11:10

手工皂達人：不是愈貴愈好

2019-03-17 23:33

花朵、動物造型大比拚 烘焙展首屆「漢餅創新大賽」冠軍出爐

2019-03-17 19:53

手工皂純天然？注意成分標示

2019-03-17 23:48

中油18日起調整價格 汽油漲0.3元、柴油漲0.4元

2019-03-17 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top