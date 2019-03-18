熱！周三西半部高溫飆30度 周五又轉濕涼

2019-03-18 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



周三及周四西半部地區高溫將飆破30度，彷彿提早進入夏天。中央氣象局表示，明天鋒面通過，天氣逐漸轉好，氣溫回升。周三及周四天氣更穩定，僅午後山區有短暫陣雨，西半部地區高溫將超過30度。周五東北季風增強，北部及東半部地區又轉濕冷，天氣多變。

氣象局預報員張承傳表示，明天有一道微弱鋒面逐漸通過台灣，水氣較少，僅東半部地區有短暫陣雨，北部地區天氣多雲偶有短暫雨，可看到陽光，中南部地區則為多雲到晴的好天氣。明天北部氣溫逐漸回升，其他地區持平。

周三及周四天氣穩定，張承傳說，這兩天氣溫明顯回暖，各地天氣大致為多雲到晴，僅午後山區有短暫的小區域對流性陣雨。西半部地區白天高溫將超過30度，東半部地區也有27度，感受十分溫暖。

周五及周六另一道鋒面通過及東北季風增強，張承傳說，北部及東北部地區天氣轉涼，其他地區早晚氣溫低。北部高溫剩下20度，跟周四高溫相比有10度落差，其他地區最高溫也下降5至6度，民眾穿著要小心保暖，注意溫差。

張承傳表示，周五及周六水氣增多，除了南部平地為多雲天氣以外，全台各地都有雨，北部及東半部地區雨勢明顯，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，出門務必記得攜帶雨具。