如同慢性病 台灣94歲愛滋爺爺持續用藥降低病毒

2019-03-18 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



陳老先生（化名）今年高齡94歲，身體還算硬朗，每天規律服用許多藥物，除了降血壓、降血壓藥物，另有一顆抗病毒藥物。他是愛滋爺爺，已服藥12年之久，為全國接受抗愛滋病藥物感染者中年紀最大者。

台灣愛滋防治成績擠進「世界資優生等級」，107年新增愛滋感染人數為1993人，為十年來感染人口首度出現負成長，但仍有一成二感染者並未用藥。疾管署副署長羅一鈞說，目前用藥簡單，一天一顆，如同慢性疾病一樣，只要持續用藥，就能將體內病毒降至最低。

聯合國愛滋病規劃署、世衛組織在愛滋防疫上設定2020年達「90-90-90」目標，分別為，90%感染者知道自己病況、90%知道病況者服用藥物、90%服用藥物者病毒量成功抑制，目前台灣防疫成績為「84-88-94」，距離國際防疫目標，僅差最後一哩路。

台灣愛滋防治成績顯著，台灣愛滋病學會分析，應與兩年來疾管署積極推動「暴露前預防性投藥」(PrEP)相關政策有關。羅一鈞指出，儘管接受PrEP的公費補助的人還不多，但透過宣導，確實讓許多目標族群瞭解PrEP的重要性，甚至自費購藥，預防愛滋感染。

疾管署於105年11月至106月8日實施一代PrEP公衛計畫，委託五家醫院執行，共1000個名額，鼓勵高風險族群天天用藥，降低感染風險。二代計畫則擴大至38醫療院所，名額增至1500人，自費金額則從八萬多降至一萬，107年9月執行迄今，申請人數踴躍，超乎預期。

羅一鈞指出，二代計畫實施成效還不錯，是否繼續推動三代計畫，則必須進一步評估國內性病感染是否增加等流行病學數據。目前來看，PrEP公費補助計畫確實有其好處。

至於感染者用藥方面，露德協會秘書長徐森杰、亞東醫院感染科主治醫師楊家瑞呼籲感染者，除了規律服藥，還應主動與醫師討論用藥狀況、瞭解用藥資訊，並注意中老年後可能產生的共病風險。疾管署統計，目前全國本國籍65歲以上、服用藥物的感染者共有668人，男性545人、女性123人，男性年紀最長者94歲，女性則有90歲。