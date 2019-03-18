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郭董高鐵上開心合照 卻可能「害正妹服務員受罰」

2019-03-18 10:27聯合新聞網 綜合報導

郭台銘昨（17）日南下與韓國瑜合體，路上與服務良好的高鐵服勤員合照，但台灣高鐵卻...
郭台銘昨（17）日南下與韓國瑜合體，路上與服務良好的高鐵服勤員合照，但台灣高鐵卻回應，服勤員基於服務品質，應避免與乘客合影。圖截自郭台銘粉絲專頁
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鴻海集團董事長郭台銘昨（17）日搭高鐵南下，與高雄市長韓國瑜會面。路途中郭董開心地和高鐵服務人員合照，感謝她的細心服務。不過，台灣高鐵得知此事後表示，雖然對郭董的稱讚和肯定感到榮幸，但高鐵內部規定，為了維持服務品質，服務人員原則上不應與乘客合影。

郭台銘董事長昨天南下高雄，與市長韓國瑜會面。兩人見面之後，針對高雄市的經濟發展方向進行諸多討論，更簽署合作備忘錄，期待能攜手推動「AI高雄，智慧工農」計畫。

郭董搭乘高鐵南下的路上，有感於高鐵服務人員服務完善、態度良好，因此邀請其中一名服勤員合照。當時，該服務人員表明「須以服務全體旅客為優先」，因而婉拒合照，後來，郭台銘二度提出合照要求，這名女性服勤員才點頭答應。

之後，郭董開心地在臉書上分享與服勤員的合照，並寫下「在車上有超貼心、服務超好的美女服務員，貼美女圖，讓大家在星期天賞心悅目，等會兒見」，肯定高鐵服勤員的專業。

然而，高鐵於昨日晚間回應，高鐵服勤員應以服務全體旅客為主軸，因此，公司特別要求第一線的服務人員應保持高度專注，不宜與乘客合照，以免影響服務品質。若乘客真的想表揚、感謝服勤員的服務，可以與客服反應，事後公司會給予適當獎勵。

不過，這名服勤員在執勤結束之後，有主動向公司報備合照一事，台灣高鐵方認為服勤員的行為並無疏失或不妥之處，因此不會針對此事進行懲處。

郭台銘高鐵
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