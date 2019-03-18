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吳德榮：周五、六乍暖還寒 有明顯降雨

2019-03-18 07:46聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局說，周三、四天氣基本穩定，白天氣溫明顯回升，西半部地區均可升至30度以...
中央氣象局說，周三、四天氣基本穩定，白天氣溫明顯回升，西半部地區均可升至30度以上。本報資料照片
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，最新模式模擬顯示，周三、周四大幅回暖，但周五、周六「乍暖還寒」，應注意天氣變化。

吳德榮表示，最新（17日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天白天微弱鋒面在北部海面，北台灣有較多雲層通過、偶有零星飄雨；其他各地大都多雲時晴，山區有零星降雨的機率；白天舒適、早晚偏涼。

今天各地高溫，吳德榮說，北部約在24度左右、中部27度、南部約30度、東部26度。今晚至明晨微弱鋒面掠過，北台灣及東半部有局部短暫雨的機率；明上午天氣好轉，西半部轉為多雲時晴、氣溫漸升；東半部仍有局部短暫雨。

他表示，周三、四各地晴時多雲，大幅回暖、高溫將逐日升至30度以上，為「春暖如夏」的天氣，周五、六鋒面過境、伴隨明顯降雨；東北季風增強、氣溫驟降。周日東北季風減弱，天氣稍好轉、氣溫回升。

中央氣象局說，明天微弱鋒面逐漸通過，天氣處在轉好的過程之中，僅東半部地區仍有短暫陣雨，北部地區則為短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，北台灣略升，其他地區大致持平。周三、四天氣基本穩定，僅午後山區有短暫的小區域對流性陣雨；氣溫方面，白天氣溫明顯回升，西半部地區均可升至30度以上。

氣象局指出，周五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；由於水氣增加，除迎風面北部及東半部地區有短暫陣雨，甚至中部地區及南部山區也可能出現局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主。周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也較涼；降雨範圍與周五類似。

氣象局提醒，19日至22日金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意安全和航班資訊。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天微弱鋒面通過，環境風場以偏東至東南風為主，西半部位於背風面，擴散條件差，汙染物易累積，桃竹苗沿海受背風渦漩影響，局部地區汙染物濃度易偏高，中部以南午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗以南清晨及夜間水平及垂直擴散較差，竹苗、雲嘉南、高屏空品區主要為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區及中部空品區為「紅色警示」等級。

吳德榮氣象局
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