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陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬

2019-03-18 07:34聯合報 記者雷光涵╱即時報導

這周的天氣變化比較大，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天越往南部越晴朗，明起水氣會逐漸減少、各地會慢慢回溫，周四北部甚至可能出現30度以上高溫像初夏，但周五會有新一波鋒面南下，轉為有雨天氣，溫度也腰斬一半。

彭啟明在臉書發文說，周一仍維持類似周日的天氣類型，北部、東半部因受中國南方雲系的小擾動東移，有些局部地形雨勢，新北市的東北部、宜蘭到台北市迎風面及靠山區有持續降雨，溫度在18-24度，早晚有點涼，但不算冷。中南部相對穩定，雲嘉南到高雄，高溫甚至可以到28-30度，但空氣品質明顯較差，部分區域可能達紅害等級。

彭啟明指出，周二開始會感受到逐漸轉乾，但較強偏南風出現，北部會有點反潮的感覺，周三、四更為晴朗，北部回溫更多，很像是初夏的感覺。

下一波改變時間點會在周五，彭啟明表示，周五、六、日將明顯轉為有雨天氣，同時伴隨東北風，北部低溫可能下看15-16度，溫差相當明顯。而鋒面接近，也可能帶動從中國南方東移的中小尺度對流系統發展，變動度較高，大家可能要提高警覺。他說，大致上是中部以北及東半部受影響較明顯，要留意可能有局部較大雨勢，中南部可能是多雲偶陣雨的型態，不若北部變化較大。

彭啟明提醒，這波降溫幅度仍大，農民要注意農作物的狀態，個人身體健康上，有感冒、心血管疾病或是關節炎的人，可能會覺得很不舒服，特別留意年長者的健康。

中央氣象局指出，今天白天受微弱鋒面通過影響，東半部及北部地區有局部短暫降雨，中南部山區偶零星短暫雨，其他地區大致為多雲可見陽光的天氣；溫度方面，高溫將比昨天略為上升，北部及東半部高溫約24至27度，中南部約29、30度，感受上較為溫暖，但早晚仍偏涼，各地低溫約17至21度，中南部日夜溫差較大。

中央氣象局指出，今天高溫將比昨天略為上升，北部及東半部高溫約24至27度，中南部...
中央氣象局指出，今天高溫將比昨天略為上升，北部及東半部高溫約24至27度，中南部約29、30度，感受上較為溫暖。本報資料照片
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彭啟明高溫
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