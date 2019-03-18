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微弱鋒面通過 中部以北降雨機率增氣溫略回升

2019-03-18 05:50聯合報 記者陳智華╱即時報導

氣象局指出，今天受微弱鋒面通過影響，天氣較不穩定，中部以北及東半部有短暫陣雨，氣溫則稍稍回升，中南部高溫可達30度。

氣象局說，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，其他大致為多雲；溫度方面，明天高溫比今天略上升，北部及東半部高溫約24至27度，中、南部約29、30度，感受較溫暖，但早晚仍偏涼，各地低溫約17至21度，中南部日夜溫差大。

此外，金門、馬祖及西半部易有局部霧或低雲影響能見度，民眾如需交通往返，要留意安全和航班資訊。

今受微弱鋒面通過影響，天氣較不穩定，中部以北及東半部有短暫陣雨，中南部高溫可達3...
今受微弱鋒面通過影響，天氣較不穩定，中部以北及東半部有短暫陣雨，中南部高溫可達30度。圖／氣象局提供
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高溫氣象局低溫
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