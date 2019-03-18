直飛長灘島! 亞洲最美的沙灘回來了

2019-03-18 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



有「世界最美的沙灘」美譽的長灘島，多次被票選為亞洲最適合度假的島嶼。為了改善因觀光客暴增所衍生的環境汙染問題，菲律賓政府下令「長灘島」封島半年，終於，在去年10月底重新開放，再度成為旅客旅遊中菲的最佳選擇。

品冠旅行社協理簡憲進協理表示，長灘島不只被《asia-hotels.com》評選亞洲最美的沙灘，更曾被《英國BMW旅遊雜誌》及《Lonely Planet》旅遊書評選為全世界最美麗的沙灘之一，這裡綿延數公里的白沙灘(White Beach)，沙地平緩、沙質細膩鬆軟，透出潔白光澤，加上湛藍純淨的海水，交織出令人嘆為觀止的天然美景。品冠旅行社目前也推出市場上唯一白天飛行航班，直飛長灘島，帶領旅客重返最美沙灘。

除了白沙灘，還有沙質最細、最綿、最柔的星期五沙灘( Friday Beach)，以及以貝殼沙聞名的長灘島秘境普卡海灘 (Puka Beach)，都是讓人留連忘返、身心靈徹底放空的天堂勝境。此外，長灘島還有另一項特殊景觀，就是位於東岸連綿的珊瑚礁岩，像是位於海中，退潮時可走上去的聖母礁岩(Willys Rock)，以及由海蝕形成的珊瑚礁洞，都相當具有可看性。