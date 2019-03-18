親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直飛長灘島! 亞洲最美的沙灘回來了

2019-03-18 00:12聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

有「世界最美的沙灘」美譽的長灘島，多次被票選為亞洲最適合度假的島嶼。為了改善因觀光客暴增所衍生的環境汙染問題，菲律賓政府下令「長灘島」封島半年，終於，在去年10月底重新開放，再度成為旅客旅遊中菲的最佳選擇。

品冠旅行社協理簡憲進協理表示，長灘島不只被《asia-hotels.com》評選亞洲最美的沙灘，更曾被《英國BMW旅遊雜誌》及《Lonely Planet》旅遊書評選為全世界最美麗的沙灘之一，這裡綿延數公里的白沙灘(White Beach)，沙地平緩、沙質細膩鬆軟，透出潔白光澤，加上湛藍純淨的海水，交織出令人嘆為觀止的天然美景。品冠旅行社目前也推出市場上唯一白天飛行航班，直飛長灘島，帶領旅客重返最美沙灘。

除了白沙灘，還有沙質最細、最綿、最柔的星期五沙灘( Friday Beach)，以及以貝殼沙聞名的長灘島秘境普卡海灘 (Puka Beach)，都是讓人留連忘返、身心靈徹底放空的天堂勝境。此外，長灘島還有另一項特殊景觀，就是位於東岸連綿的珊瑚礁岩，像是位於海中，退潮時可走上去的聖母礁岩(Willys Rock)，以及由海蝕形成的珊瑚礁洞，都相當具有可看性。

美不勝收的自然奇景、原始自然的生態環境、相對低廉的物價消費，長灘島已經躍升為台灣人旅菲的首選。在菲律賓中部地區，還有幾個很受歡迎的島嶼例如宿霧、薄荷島，當地的觀光旅遊設施發展都很興盛。不過，簡憲進表示，近期因為薄荷島機場部分設施不符合國際機場安全標準，台籍航空基於飛安上的考量，決定先暫時停飛。預計6月底待薄荷島機場完成檢驗通過國際標準後，就會重新啟動飛航。

長灘島的沙灘細緻柔軟，海水清澈湛藍。圖／品冠旅遊提供
長灘島的沙灘細緻柔軟，海水清澈湛藍。圖／品冠旅遊提供
分享
聖母礁岩Willys Rock， 因居民在礁石上立聖母像得名，是遊長灘必拍景點。...
聖母礁岩Willys Rock， 因居民在礁石上立聖母像得名，是遊長灘必拍景點。圖／品冠旅遊提供
分享
夕陽與海中礁岩，交織出長灘島的絕美景致。圖／品冠旅遊提供
夕陽與海中礁岩，交織出長灘島的絕美景致。圖／品冠旅遊提供
分享

長灘島沙灘機場
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

一張圖來了！未來一周天氣變化大高溫30度再驟降10度

2019-03-17 16:37

影／幼兒園「背殺老師」搖擺帶動唱 爸爸看完都跪求入學！

2019-03-17 20:00

把握今天回溫 明天又有鋒面到

2019-03-17 09:27

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

2019-03-17 20:59

週三高溫30度 週五北台轉涼

2019-03-17 19:53

孩子打鼾別輕忽 小心睡眠呼吸中止症上身

2019-03-17 19:14

陳文茜盼推肺癌篩檢 專家：適用於重度吸煙者

2019-03-17 19:12

吃蛋風險高？ 專業研究說法不一

2019-03-17 17:44

東海岸4天3鯨豚擱淺 黑潮：解剖看見塑膠袋

2019-03-17 16:18

這家公司創業成功 起源竟是想讓阿嬤上網看遠方孫子

2019-03-17 14:50

影／快加油！本周汽油漲0.3元 柴油漲0.4元

2019-03-17 14:43

「草總」謝長亨親自示範 教罕病兒打球

2019-03-17 14:40

甲狀腺癌與牙科、乳房攝影有關？ 醫師：網路謠言

2019-03-17 13:51

愛肝達人站／自體產生B肝抗體 仍要小心肝癌風險

2019-03-17 13:50

手殘剋星！烤箱解救你 紙包料理輕鬆鎖住美味

2019-03-17 13:48

拿到就往嘴裡塞 幼兒吞異物有雙「卡」危險

2019-03-17 13:45

防護放水 道路施工變市區地雷

2019-03-17 13:42

避免憾事！國道交通錐預警系統 下月測試3情境

2019-03-17 13:39

民眾：機車駕訓補助 不如先停止濫發駕照

2019-03-17 13:35

上消化道癌死亡率高 患者卻淪用藥孤兒

2019-03-17 13:18

機車考照擬先上駕訓班 結訓考照可獲1000元補助

2019-03-17 13:14

35歲護理師酗茶飲 膀胱過動半小時就要跑廁所

2019-03-17 12:33

大腸癌篩檢 專家：50歲投資報酬率最高

2019-03-17 12:29

蔣勳尋找台灣閱讀力 讀者最愛他有聲書

2019-03-17 12:19

攝護腺癌要保命還是保根？醫：生活品質最重要

2019-03-17 12:17

中油18日起調整價格 汽油漲0.3元、柴油漲0.4元

2019-03-17 12:10

童年綠豆糕回不去了？一打開變「單獨包裝」網友超傻眼

2019-03-17 12:00

遊台南運河悠閒中帶刺激 彎腰低頭趴下過橋底

2019-03-17 11:39

機車路權促進會：若像汽車駕訓班玩碰碰車 駕訓班沒效

2019-03-17 11:38

手殘剋星！ 紙包料理 一個烤箱就搞定美味

2019-03-17 11:30

到國父紀念館看83歲傅申水墨展 也賞建築美

2019-03-17 11:24

台灣女性說走就走 單飛旅行成新風潮

2019-03-17 11:19

施工區交通維持計畫 不按圖布設最危險

2019-03-17 10:56

肝炎一定要診斷治療 可有效預防肝癌

2019-03-17 10:50

機車考照先上3天駕訓班 4月16日起補助1千元

2019-03-17 10:31

食道、胰臟等上消化道癌死亡率高 患者卻成用藥孤兒

2019-03-17 10:22

經濟艙開賣臥鋪！8200元起就能爽躺整排座位

2019-03-17 10:10

防癌高峰論壇第二天 4專家揭抗癌迷思

2019-03-17 09:50

日夜、雨天都要安全 交通錐示警系統測試三情境

2019-03-17 09:48
看更多

熱門文章

經濟艙開賣臥鋪！8200元起就能爽躺整排座位

2019-03-17 10:10

一張圖來了！未來一周天氣變化大高溫30度再驟降10度

2019-03-17 16:37

機車考照先上3天駕訓班 4月16日起補助1千元

2019-03-17 10:31

油價要漲了！中油95無鉛18日起每公升28.3元

2019-03-17 12:56

多益至少700分…國泰招台籍空服員 起薪比香港低

2019-03-17 13:58

把握今天回溫 明天又有鋒面到

2019-03-17 09:27

影／大白狗監督小主人寫功課 網笑：當狗也不容易

2019-03-17 16:45

35歲護理師酗茶飲 膀胱過動半小時就要跑廁所

2019-03-17 12:33

《叛逆有理》憤青必看 最神秘的街頭藝術家班克斯台灣首展且免費入場！

2019-03-15 18:51

東海岸4天3鯨豚擱淺 黑潮：解剖看見塑膠袋

2019-03-17 16:18

饕客最愛這款肉 去年總銷量堆疊起來高度超過台北101

2019-03-17 06:00

吃蛋風險高？ 專業研究說法不一

2019-03-17 17:44

幼兒吞入異物 兒科醫師說這兩樣最致命

2019-03-17 08:12

來自東方的Gucci女孩 中加混血女模Mae怪的很迷人

2019-03-17 13:51

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

2019-03-17 20:59

台灣女性說走就走 單飛旅行成新風潮

2019-03-17 11:19

照射X光可能罹患甲狀腺癌，真的嗎？

2019-03-17 08:23

攝護腺癌要保命還是保根？醫：生活品質最重要

2019-03-17 12:17

陳文茜盼推肺癌篩檢 專家：適用於重度吸煙者

2019-03-17 19:12

食道、胰臟等上消化道癌死亡率高 患者卻成用藥孤兒

2019-03-17 10:22

大腸癌篩檢 專家：50歲投資報酬率最高

2019-03-17 12:29

孩子打鼾別輕忽 小心睡眠呼吸中止症上身

2019-03-17 19:14

線上線下讀書會正夯 萬人同看一本書

2019-03-17 12:49

【父母心情】Albee／孩子比你想的還堅強

2019-03-17 06:00

親子玩耍小心運動傷害 忌單手拉跨肩坐

2019-03-17 12:41

士林人的回憶 經營25年「學姊冰店」驚傳收攤

2019-03-17 17:10

【樂齡學習】伍華英／合唱初登場

2019-03-17 06:00

週三高溫30度 週五北台轉涼

2019-03-17 19:53

這家公司創業成功 起源竟是想讓阿嬤上網看遠方孫子

2019-03-17 14:50

肝炎一定要診斷治療 可有效預防肝癌

2019-03-17 10:50

【心情點滴】吳芳枝／編織溫暖傳遞愛

2019-03-17 06:00

防癌高峰論壇第二天 4專家揭抗癌迷思

2019-03-17 09:50

暢遊大陸 南方航空推超優惠自由行

2019-03-17 11:10

天文迷追黃道光 21日春分日落後正好

2019-03-17 07:23

中油18日起調整價格 汽油漲0.3元、柴油漲0.4元

2019-03-17 12:10

花朵、動物造型大比拚 烘焙展首屆「漢餅創新大賽」冠軍出爐

2019-03-17 19:53

機車路權促進會：若像汽車駕訓班玩碰碰車 駕訓班沒效

2019-03-17 11:38

美到會發光！艾兒芬妮是甜美性感的MIU MIU女郎

2019-03-17 12:48

直飛長灘島! 亞洲最美的沙灘回來了

2019-03-18 00:12

今天加油！中油明汽油漲0.3元、柴油漲0.4元

2019-03-17 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top