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晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

2019-03-17 20:59聯合報 記者陳智華╱即時報導

今天晚間8:44分東部海域發生地震，即宜蘭縣政府南偏東方，規模4.1，深度為22.6公里，各地最大震度，宜蘭縣武塔3級、宜蘭市及花蓮都是2級、台北1級。

圖／氣象局
圖／氣象局
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