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孩子打鼾別輕忽 小心睡眠呼吸中止症上身

2019-03-17 19:14聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

睡眠呼吸中止症不只是大人才會有的疾病，小朋友睡覺時打鼾，也可能罹患了睡眠呼吸中止症。耳鼻喉科、牙科醫師皆指，兒童罹患睡眠呼吸中止症，不只晚上睡不好，還可能出現上課不專心、過動等情況，宜盡早做治療。

根據國際研究，大約12％至15％的兒童受到打鼾、呼吸中止等睡眠呼吸疾病的影響，3至5歲的學齡前兒童中患病率最高。專門研究睡眠呼吸中止的台灣整合口腔矯正醫學會理事長趙哲暘指出，台灣有大約70%的孩子有鼻子相關症狀，打鼾與睡眠呼吸中止發生的比例可能更高。但無論兒童或是成人，就診率與確診率都不高，顯示打鼾對健康的危害很容易被忽略。

當小朋友有嚴重打鼾，甚至出現睡眠呼吸中止問題時，除了與成人一樣可能出現白天想睡覺、早晨叫不起來或晨起頭痛的症狀，很可能出現注意力不集中、過動、學習困難、與同學互動不佳的合群問題，甚至情緒低落或焦躁行為。除了接受小兒神經內科或精神科醫師評估，最好會診牙科或耳鼻喉科診所評估上呼吸道健康，以及檢測是否有睡眠呼吸中止症的可能。

台大醫院耳鼻喉科主治醫師謝敦理說，成人睡眠時每小時停止5次以上，孩童每小時停止1次以上，就是睡眠呼吸中止症，臨床觀察，有些2、3歲的小小孩有此症狀，就可接受治療；治療方面以割除腺樣體、扁桃腺等方式較常見，但有些孩子還有合併軟齶及舌根的問題，就要進一步做治療。

謝敦理說，上顎狹窄、牙齒排列不整的「小下巴」臉型。因舌根後縮，使得呼吸道空間小，易出現睡眠呼吸中止狀況，就需要配戴牙套，不僅是為了矯正牙齒，而是將牙弓撐開，才能讓呼吸更順暢。

小朋友上顎窄使得牙齒排列不整、臉型「小下巴」等，是睡眠呼吸中止的高危險群。記者劉...
小朋友上顎窄使得牙齒排列不整、臉型「小下巴」等，是睡眠呼吸中止的高危險群。記者劉嘉韻／攝影
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