週三高溫30度 週五北台轉涼

2019-03-17 19:53 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



中央氣象局表示，18至19日北部及東半部仍可能有短暫陣雨，但20、21日各地天氣溫暖舒適，高溫可至28-30度。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 天氣要變熱了！中央氣象局表示，18至19日北部及東半部仍可能有局部短暫陣雨，20、21日高溫達30度，但22、23日起氣溫又會再驟降，另外天氣風險公司指出，20至21日時因鋒面遠離，預估全台都白天暖熱。而氣象專家彭啟明表示，關島南方海面有一熱帶性低氣壓生成，但目前預估不會對台灣造成影響。

中央氣象局表示，18至19日微弱鋒面掠過北部近海，北部及東半部可能有局部短暫陣雨，而其他地區大致上以多雲天氣為主。20至21日，各地天氣溫暖舒適，高溫可至28-30度，中南部甚至會超過30度以上。但22日起會有鋒面通過及東北季風增強，除氣溫驟降外，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部、花東地區及南部山區也會有局部短暫陣雨。

天氣風險公司指出，18至19日時較明顯的降雨仍在北部地區，但強度較弱、持續時間也非全天；20至21日時因鋒面遠離，轉為偏南風環境，預估全台各地都白天暖熱，民眾要記得防曬及適時補充水分。而22日起各地降雨機會雖可能提高，不過春季天氣變化多端，預報變動幅度較大，需再持續觀察。

彭啟明說，19日之後，全台高低溫都在20度上下，沒有特別寒冷的天氣。雖然22日會有一波較強的鋒面南下，但因為還有一段時間，需要再觀察。至於關島南方海面的熱帶性低氣壓，未來會持續向菲律賓南部西行，也不排除有發展為颱風的機會，但對台灣沒有影響。

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