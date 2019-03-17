吃蛋風險高？ 專業研究說法不一

2019-03-17 17:44 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



雞蛋對於人體的影響好壞，在多年的研究中持續有爭議。（Photo on flickr） 分享 facebook 國人對於吃雞蛋有龐大需求，但雞蛋對人們的健康風險可能比想像中大。最近有一篇報告指出，1天吃1.5顆蛋的成人，比起都沒有吃蛋的人有更可能罹患心血管疾病，不過先前也有研究表示飽和脂肪才是心血管疾病的誘發因子。該研究再度引發了雞蛋對人體健康影響好壞的論戰。

吃1.5顆蛋風險就提高？

根據《富比士》報導，該篇刊登在《美國醫學期刊》的研究指出，來自西北大學的團隊分析了3萬筆美國成人回報的飲食資料，整體研究長達17年的追蹤後發現，每天從雞蛋攝取300毫克膽固醇的人，比起沒有吃蛋的人罹患心血管疾病的風險高出17%。

不過《美聯社》也報導，以往的研究對於心血管疾病的成因說法不一。過往的研究認為，一天雞蛋的膽固醇攝取量不要超過300毫克，不然會提高患病風險。但是最近的研究對於前者指出，飽和脂肪的攝取比起膽固醇，更容易造成心血管疾病。

約翰霍普金斯大學教授布魯斯‧李表示，這項研究只有觀察數據，並沒有真正顯示蛋還是膽固醇真的造成慢性疾病以及死亡的結果。「日常飲食的研究回報結果不一定值得參考。」他說。

美國政府2015年在飲食指南中放寬了對膽固醇的限制，不過還是建議大家少攝取膽固醇。除了膽固醇之外，雞蛋也是日常很重要的蛋白質來源。因此根據《美聯社》也指出，許多研究者認為，這個研究不會讓美國的健康飲食指南改變。

均衡飲食最重要

哈佛大學教授法蘭克‧胡表示，先前的研究早已指出，每個禮拜吃一點雞蛋不會讓罹患心血管疾病機率增加。「我想這並不會改變我們現在的健康飲食指南。除了蛋以外，其它食物本來就要考慮進去。」他說。

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