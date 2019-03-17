3政策方針支持中醫藥 蔡英文：台灣可成為國際領頭羊

2019-03-17 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



總統蔡英文今天受邀出席第89屆國醫節2019國際中醫藥臨床學術大會暨中醫藥成果展，針對中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全在台上，提出將中醫納入長照體系、國立大學設置中醫學系等訴求，蔡英文說，「我們都記下來了」，並承諾未來會持續投注更多資源，促進中醫藥相關產業發展，更要積極推動新南向政策，相信台灣可在傳統醫學的領域，成為國際領頭羊。

蔡英文表示，第一次聽到理事長這麼清楚、明白地表達訴求，政府記下來了，有些建議可以在短期內改進，有些需要時間，希望大家多體諒，即便如此，還是會努力讓台灣人民的健康能夠更上一層樓。

蔡總統說，雖然陳旺全指出政府還有許多要努力的方向，但事實上政府也做了很多努力，像是全力支持中醫藥領域優質發展，透過「系統訓練」、「多元醫療」及「國際交流」3項政策方針，為中醫藥奠定發展前景。

其中系統訓練方面，蔡英文說，政府實施中醫負責醫師訓練制度，同時補助7家教學醫院，建置中醫臨床技能測驗中心，建立客觀臨床技能評量方式，讓中醫師的執業能力和服務品質都可以同時提升；多元醫療部分，則是整合11家教學醫院，推動中西醫整合醫療，提供民眾更多元的就醫選擇。

至於陳旺全提及中醫健保給付僅新台幣200多億元，蔡英文則笑回，「相信我們的陳時中部長聽到了！」另外，蔡英文還說，國際交流部分，台灣不但取得國際東洋醫學大會的年會主辦權，也成功取得會長一職，這是40年來台灣第一次擔任會長；同時台灣和新南向國家，不論是在法規制度，還是中醫藥產業方面，都有很多合作交流。