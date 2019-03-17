東海岸4天3鯨豚擱淺 黑潮：解剖看見塑膠袋

2019-03-17 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



一隻熱帶班海豚本月13日在花蓮崇德海域擱淺死亡，隔2天又有隻喙鯨擱淺，昨台東成功海域又發現死亡花紋海豚，等於東部海岸4天內3鯨豚擱淺，目前中華鯨豚協會完成採樣，約一周內可驗出死因，而協助採樣的黑潮海洋文教基金會表示，第二起擱淺的喙鯨體內殘留大量塑膠袋。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君說，這隻喙鯨已經懷孕，解剖時發現體內殘留塑膠袋、麻布袋等一次性垃圾，因動物誤食廢棄物後，胃部塞滿塑膠袋，其消化系統就會產生發炎、病變，至於是不是主要死亡原因，仍待查驗。

張卉君表示，鯨豚死亡原因包括誤食人工廢棄物、被漁民漁網誤勾受傷死亡，以及本身體內細菌感染；若被漁網勾到，其背鰭、尾鰭會有大片切割痕跡。目前都由中華鯨豚協會化驗檢體中，盼釐清死亡原因。

花蓮賞鯨船業者呂世明指出，近年每年約有70至80隻鯨豚在台灣東部海岸擱淺，種類多為花紋海豚跟熱帶班海豚，鯨豚死亡原因，與遭天敵達摩鯊攻擊、環境汙染可能有關。

海洋委員會海洋保育署表示，依據往年鯨豚擱淺資料顯示，東北季風和目前春期間季，是鯨豚擱淺好發期。

中華鯨豚協會理事長楊瑋誠則說，近日鯨豚擱淺並無明顯同時、同地、同種類集體擱淺事件，也無短時間、同區域、同物種或混合物種擱淺，與漁業、軍事騷擾等無明顯相關。