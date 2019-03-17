這家公司創業成功 起源竟是想讓阿嬤上網看遠方孫子

2019-03-17 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



透過有線電視多系統頻道的互動直播節目，銀髮族待在家裡，也能經由視訊跟人聊天互動。圖／瑪帛科技提供 分享 facebook 透過有線電視多系統頻道的互動直播節目，銀髮族待在家裡，也能經由視訊跟人聊天互動，新科技也可以很人性化。原本只是想完成阿嬤見到遠方孫子心願，而產生出原始企劃，但一步步發展，MABOW瑪帛科技日前募集1200萬元種子，努力成為國內最大銀髮族線上社區。

瑪帛科技是由研究室同學顧偉揚、黃治綱於2013年11月創立，2014年 1月登記成立公司。一開始經營MABOW gate 瑪帛任意門-電視視訊組，讓不擅長使用3C的長輩可以輕易見到遠方的子女，進一步提供MABOW care瑪帛秘書真人關心服務，協助子女關懷獨居長輩，了解生活需求，提供及時協助。

瑪帛科技與有線電視多系統業者-台灣數位光訊集團戰略合作研發互動直播節目MABOW tv，讓長輩在家就能唱歌、玩益智、做健康操，面對面雙向互動。

瑪帛科技執行長顧偉揚表示，MABOW tv互動節目收視率越來越好，去年2018年3月節目開播，單月收看人次15，互動次數 20（按任一鍵與節目主持人互動、唱歌、玩益智、上來分享），2019年2月，收看人次1119、互動次數1552，皆破千，長輩黏著度高。

顧偉揚說，一次主持人在節目上提到，最近學開車遇到挫折，就有不少長輩打視訊電話上節目，教主持人如何開車，這才發現收看節目的長輩精通十八般武藝。

ABOW瑪帛科技募得台幣1200萬元種子輪資金，由活水貳影響力投資股份有限公司領投，顧偉揚說，這筆資金主要用來因應用戶成長需求，擴增人力與節目品質，並持續加速用戶收視率、互動率，增加忠實用戶，建立最大的銀髮族線上社區。