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影／快加油！本周汽油漲0.3元 柴油漲0.4元

2019-03-17 14:43聯合報 記者蕭宜君╱即時報導

由於近期國際原油受沙烏地阿拉伯持續限縮原油產出、委內瑞拉原油出口因電力中斷而受阻等因素影響，導致價格上漲，台灣中油公司宣布，自18日凌晨零時起，各式汽油價格每公升調漲0.3元，柴油調漲0.4元。

各油品新牌價為：92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油則為每公升25.9元。

台灣中油公司宣布，自3月18日凌晨零時起，各式汽油價格每公升調漲0.3元，柴油調...
台灣中油公司宣布，自3月18日凌晨零時起，各式汽油價格每公升調漲0.3元，柴油調漲0.4元。聯合新聞網
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委內瑞拉中油沙烏地阿拉伯
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