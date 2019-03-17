影／快加油！本周汽油漲0.3元 柴油漲0.4元

2019-03-17 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭宜君 ╱即時報導



由於近期國際原油受沙烏地阿拉伯持續限縮原油產出、委內瑞拉原油出口因電力中斷而受阻等因素影響，導致價格上漲，台灣中油公司宣布，自18日凌晨零時起，各式汽油價格每公升調漲0.3元，柴油調漲0.4元。