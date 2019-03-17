「草總」謝長亨親自示範 教罕病兒打球

2019-03-17 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



全台約有1.5萬個罕病家庭，病友因為疾病關係無法與正常人一樣自由運動，罕病基金會今邀邀請24種類、96位罕病病友參加棒球體驗營，也邀邀請身障棒壘球協會選手親自示範如何打棒球，讓運動對於病友們而言不再那麼遙不可及。

棒球名將「草總」謝長亨、曹竣崵及姜建銘因去年參加過兒童公益棒球賽，讓他們對腦麻、罕病等身障孩子有更多接觸，今天特別出席該活動，親自示範如何在「棒球九宮格」中把球投準投好。

現為中華幼兒棒球協會理事長的謝長亨表示，近年在推廣幼兒棒球，也期待罕病兒也可以和一般孩子一樣，享受棒球帶來的樂趣，但罕病兒受限於健康問題，在安全上需要特別注意，練習及訓練的強度也要根據不同的狀況來調整。

罹患「軟骨發育不全症」的21歲子戰表示，從小基金會只要有棒球活動幾乎無役不與，由於疾病限制，近年來必須透過電動輪椅代步，與小時能夠自己走著投球差異甚大，雖然他曾為此悶悶不樂，但今天看到身障棒球隊選手克服身體障礙依舊馳騁球場，讓他重新燃起棒球魂，也希望自己未來坐在椅上能夠開心享受棒球樂趣。