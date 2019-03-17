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親子玩耍小心運動傷害 忌單手拉跨肩坐

2019-03-17 12:41聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

現代父母對孩子疼愛有加，每到假日就會帶著孩子出遊踏青、運動或到兒童遊樂場所，醫師表示，學齡前幼兒好動、愛探索新奇事物，門診上常遇到媽媽為拉住孩子、不小心拉傷幼兒單手韌帶的案例，也有媽媽反覆抱起、放下孩子傷及脊椎，還有爸爸跟孩子玩舉高高或跨坐肩膀受傷。

高雄市七賢脊椎外科醫院今天上午舉行社區運動會，有近3百名員工、警消、里長及社區民眾參加，院長黃旭霖表示，該院員工4年來共誕生30名新生兒，還有7人待產中，生育率是高雄市平均值5倍，今年以「親子遊戲競賽」為主題，有寶寶搬尿布比賽、童趣九宮格等，還有公益團體贊助大型氣墊城堡，增進親子活動樂趣。

「親子遊戲很容易發生運動傷害！」該院骨外傷科主任盧昇宏說，曾有2歲好動男童右手舉不起來、哭著喊痛，被媽媽帶來看診，原來他摔跤時，媽媽一把抓起右手要將他拉起，一不小心竟拉傷關節韌帶；媽媽們也常因彎腰換尿布、洗奶瓶或長時間、反覆抱小孩，施力不當造成脊椎拉傷、媽媽手等。

盧昇宏提醒，有些2到3歲幼兒愛跟爸爸撒嬌要「飛高高、坐高高」，但這年齡的孩子體重都已超過10公斤以上，對爸爸肩膀及頸椎造成極大壓力，常有爸爸因此肩膀疼痛、頸椎拉傷就醫，應盡量避免易碰撞及推扯的運動，如長跑、負重跑、兔子跳、倒立、扳手腕等。

盧昇宏說，親子遊戲競賽著重趣味性及陪伴過程，有利於刺激孩童大腦成長及增進神經系統發展、身體機能與免疫力，不過無論是遊戲或一般運動，最好能先做5到10分鐘暖身運動，並穿著透氣衣服與舒適鞋子，注意遊戲場所空氣流通及安全，適時補充水分。

醫師提醒「親子活動也會有運動傷害！」應避免易碰撞及拉扯的運動，如負重跑、兔子跳、...
醫師提醒「親子活動也會有運動傷害！」應避免易碰撞及拉扯的運動，如負重跑、兔子跳、扳手腕等活動。記者蔡容喬／攝影
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七賢脊椎外科醫院院長黃旭霖說，該院員工4年來共生下30名新生兒，還有7人待產中，...
七賢脊椎外科醫院院長黃旭霖說，該院員工4年來共生下30名新生兒，還有7人待產中，今年運動會以「親子遊戲競賽」為主題，提醒注意親子活動安全性。
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七賢脊椎外科醫院骨外科主任盧昇宏提醒「親子活動也會有運動傷害！」應避免易碰撞及拉...
七賢脊椎外科醫院骨外科主任盧昇宏提醒「親子活動也會有運動傷害！」應避免易碰撞及拉扯的運動，如負重跑、兔子跳、扳手腕等活動。記者蔡容喬／攝影
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親子高雄市運動傷害
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