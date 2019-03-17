35歲護理師酗茶飲 膀胱過動半小時就要跑廁所
一名在醫院工作的護理師，平常把手搖茶飲當水喝，每天至少三大杯，因此罹患膀胱過動症，每天跑廁所近30次 ，非常困擾，醫師表示，過量的咖啡因也可能會造成女性的膀胱過動，平日最好少量、去冰，一旦出現症狀要盡早就醫。
現代人喜歡「酗咖啡」，醫師表示，不論是咖啡或是茶飲，其中的咖啡因對於膀胱本來就比較敏感的人來說，可能都會因為刺激而引發病症，如果是冰的，刺激更強。
另一名30多歲的女性，因為從事保全工作，平日裡經常靠咖啡提神，每天至少喝二到三杯，也引發膀胱過動，頻跑廁所，每天約12到15次，正常人約8次，由於保全工作不能擅離職守，但她卻常因跑廁所離開工作崗位，同樣是不勝其擾而就醫。
台南市立安南醫院泌尿科醫師許齡內表示，台灣的流行病學研究發現膀胱過動症盛行率為 18.6%，最常見的症狀為頻尿有 21.1%，有12.6%感到急尿，約1/4的人有夜尿以及9.1%的人有急迫性尿失禁，且僅13%患者會求診。
另外，台灣更年期醫學會統計，全台有近200萬婦女飽受尿失禁之苦，但只有2成的婦女會求助醫療。許齡內表示，婦女求醫意願偏低的原因，除了認命接受「尿失禁是退化的自然現象」，再者覺得「丟臉、不好意思去看醫生」，還有就是認為「就算看了醫生也好不了」。
許齡內表示，「急迫性尿失禁與膀胱過動症」症狀是尿急、頻尿、憋不住小便，由於膀胱不服從大腦指揮，發生不隨意或過度收縮而引起。其有兩個主要的成因：一是膀胱、尿道或是兩者的敏感度增加，例如：反覆性尿路感染、停經後女性賀爾蒙缺乏造成之膀胱與尿道黏膜萎縮、咖啡因的過量攝取或不明之藥物使用引發膀胱黏膜感知異常等。
二是膀胱的逼尿肌活性過強，例如：腦中風、老人性癡呆、腦瘤、巴金森氏症、脊髓損傷等，而造成膀胱逼尿肌發生不自主的收縮，使病人有急迫排尿的感覺或是覺得尿液外漏的現象。
膀胱過動症與急迫性尿失禁的處理，美國泌尿科醫學會制定的規章總共分為四個層面治療治療：(一)行為治療：藉由解尿日誌，調整其飲水習慣、減少便秘及膀胱訓練、生理回饋及骨盆底肌肉運動(凱格爾運動)來達到減緩症狀的目的。
(二)藥物治療：藉由抑制膀胱逼尿肌收縮，增加膀胱容積的藥物作用，來達到減緩症狀的效果(如抗膽鹼藥Anticholinergic drug 如oxybutynin, tolterodine, vesicare等)但這類藥物常會伴隨口乾、便秘、視力模糊等副作用。最近發展專門治療膀胱過動症的新藥Mirabegron較對膀胱有選擇性減少收縮的效果，且減少其他器官副作用甚至不影響年長者的腦部機能；對更年期及停經期之非癌症婦女可考慮加上短期荷爾蒙補充。
(三)手術治療或調整性治療：如電刺激治療、膀胱注射、膀胱加大整型術等。其中屬微創處置的方式為「肉毒桿菌素A膀胱內灌注」，原因為：1.肉毒桿菌素作用於膀胱表皮下感覺神經纖維，減少膀胱及尿的感覺，2.肉毒桿菌素降低感覺神經多胜肽的製造，得以抑制尿液急迫感及減少膀胱過動症表現，3.肉毒桿菌素會抑制乙醯膽鹼由神經末梢的釋出，降低膀胱逼尿肌收縮活性過強。
（四）膀胱內藥物灌注治療間質性膀胱炎具有以下的好處：1.直接調整膀胱表皮下神經及肌肉的敏感，2.膀胱可以獲得較高且穩定的藥物濃度，3.減少口服藥物間之交互作用而影響藥效，4.減少全身性的藥物副作用。
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