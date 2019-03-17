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35歲護理師酗茶飲 膀胱過動半小時就要跑廁所

2019-03-17 12:33聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市立安南醫院泌尿科醫師許齡內提醒咖啡因可能會引發膀胱過動症。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院泌尿科醫師許齡內提醒咖啡因可能會引發膀胱過動症。圖／安南醫院提供
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一名在醫院工作的護理師，平常把手搖茶飲當水喝，每天至少三大杯，因此罹患膀胱過動症，每天跑廁所近30次 ，非常困擾，醫師表示，過量的咖啡因也可能會造成女性的膀胱過動，平日最好少量、去冰，一旦出現症狀要盡早就醫。

現代人喜歡「酗咖啡」，醫師表示，不論是咖啡或是茶飲，其中的咖啡因對於膀胱本來就比較敏感的人來說，可能都會因為刺激而引發病症，如果是冰的，刺激更強。

另一名30多歲的女性，因為從事保全工作，平日裡經常靠咖啡提神，每天至少喝二到三杯，也引發膀胱過動，頻跑廁所，每天約12到15次，正常人約8次，由於保全工作不能擅離職守，但她卻常因跑廁所離開工作崗位，同樣是不勝其擾而就醫。

台南市立安南醫院泌尿科醫師許齡內表示，台灣的流行病學研究發現膀胱過動症盛行率為 18.6%，最常見的症狀為頻尿有 21.1%，有12.6%感到急尿，約1/4的人有夜尿以及9.1%的人有急迫性尿失禁，且僅13%患者會求診。

另外，台灣更年期醫學會統計，全台有近200萬婦女飽受尿失禁之苦，但只有2成的婦女會求助醫療。許齡內表示，婦女求醫意願偏低的原因，除了認命接受「尿失禁是退化的自然現象」，再者覺得「丟臉、不好意思去看醫生」，還有就是認為「就算看了醫生也好不了」。

許齡內表示，「急迫性尿失禁與膀胱過動症」症狀是尿急、頻尿、憋不住小便，由於膀胱不服從大腦指揮，發生不隨意或過度收縮而引起。其有兩個主要的成因：一是膀胱、尿道或是兩者的敏感度增加，例如：反覆性尿路感染、停經後女性賀爾蒙缺乏造成之膀胱與尿道黏膜萎縮、咖啡因的過量攝取或不明之藥物使用引發膀胱黏膜感知異常等。

二是膀胱的逼尿肌活性過強，例如：腦中風、老人性癡呆、腦瘤、巴金森氏症、脊髓損傷等，而造成膀胱逼尿肌發生不自主的收縮，使病人有急迫排尿的感覺或是覺得尿液外漏的現象。

膀胱過動症與急迫性尿失禁的處理，美國泌尿科醫學會制定的規章總共分為四個層面治療治療：(一)行為治療：藉由解尿日誌，調整其飲水習慣、減少便秘及膀胱訓練、生理回饋及骨盆底肌肉運動(凱格爾運動)來達到減緩症狀的目的。

(二)藥物治療：藉由抑制膀胱逼尿肌收縮，增加膀胱容積的藥物作用，來達到減緩症狀的效果(如抗膽鹼藥Anticholinergic drug 如oxybutynin, tolterodine, vesicare等)但這類藥物常會伴隨口乾、便秘、視力模糊等副作用。最近發展專門治療膀胱過動症的新藥Mirabegron較對膀胱有選擇性減少收縮的效果，且減少其他器官副作用甚至不影響年長者的腦部機能；對更年期及停經期之非癌症婦女可考慮加上短期荷爾蒙補充。

(三)手術治療或調整性治療：如電刺激治療、膀胱注射、膀胱加大整型術等。其中屬微創處置的方式為「肉毒桿菌素A膀胱內灌注」，原因為：1.肉毒桿菌素作用於膀胱表皮下感覺神經纖維，減少膀胱及尿的感覺，2.肉毒桿菌素降低感覺神經多胜肽的製造，得以抑制尿液急迫感及減少膀胱過動症表現，3.肉毒桿菌素會抑制乙醯膽鹼由神經末梢的釋出，降低膀胱逼尿肌收縮活性過強。

（四）膀胱內藥物灌注治療間質性膀胱炎具有以下的好處：1.直接調整膀胱表皮下神經及肌肉的敏感，2.膀胱可以獲得較高且穩定的藥物濃度，3.減少口服藥物間之交互作用而影響藥效，4.減少全身性的藥物副作用。

台南市立安南醫院泌尿科醫師許齡內提醒咖啡因可能會引發膀胱過動症。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院泌尿科醫師許齡內提醒咖啡因可能會引發膀胱過動症。圖／安南醫院提供
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過動症咖啡尿失禁
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