大腸癌篩檢 專家：50歲投資報酬率最高

2019-03-17 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



高醫大附設中和紀念醫院外科部主治醫師莊捷翰。 圖／高醫大附設中和紀念醫院提供 分享 facebook 大腸直腸癌已連續十年為國內罹癌人數最多的癌症別，比肝癌及肺癌人數高出三、四千人。但醫師表示，大腸癌發生率高，但治癒率也很高，手上就有末期患者經治療後活了20年，早期確診並接受手術幾乎一定會好，可惜有的民眾不願接受大腸鏡檢查，進而延誤了治療時間。

聯合報、國家衛生研究院與高醫大附設中和紀念醫院合作主辦「2019防癌高峰論壇」，由國內頂尖專家聯手解答抗癌疑惑，傳授現代人必備防癌新知。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部主治醫師莊捷翰表示，消化道器官從上到下加起來約六到七公尺，所以當你肚悶、肚脹或血便，消化科醫師一定要進行各式各樣檢查作鑑別診斷，才能確定到底是哪一段消化器官出事。

在多種消化道癌之中，大腸直腸癌最不可被忽視。莊捷翰說，大腸癌進年來每年新增一點五萬例，其中男女比例為四比三。而每年約有5700人死於大腸癌，死亡年齡平均七十多歲，算是老年疾病，但也不乏有年輕個案。

莊捷翰說，大腸癌的早期篩檢非常有效，以糞便潛血篩檢為例，屬於非侵入性，敏感度也很高，只要再進一步接受大腸鏡檢查，約三成已有息肉，1%確定罹癌，約九成屬於零到一期的癌症。「建議50歲篩檢，投資報酬率最高。」

而大腸癌治癒率在各項癌症別中，治癒率也是最高。莊捷翰說，目前統計，大腸癌手術後二期五年存活率為九成、三期存活率為七成，輔以化療可降低三成復發風險。即使是四期大腸癌，經化療與標靶治療後，都還有四成治癒機會。

近年治療最新趨勢是依患者基因設計標靶藥物治療計畫，若基因型屬RAS突變型，可使用抗血管新生抑制劑；若基因型屬野生型，則使用抗表皮細胞生長因子抑制劑。化療搭配標靶的反應率有七成，量身訂做的治療方式也改善了病人生活品質與存活率。

只是，男性接受篩檢人數比女性來得少。莊捷翰坦言，民眾對於大腸直腸鏡檢查有迷思，擔心會痛會不舒服，所以都抱著「可能只是息肉而已」、「下次再做就好」。

「但我要來平反」，莊捷翰說，他身為消化科醫師，自己接受大腸鏡檢查，沒有打麻醉無痛，只有在內視鏡一開始進入時有點不適，但之後就沒有想像中的不舒服。

在大腸癌預防上，莊捷翰說，其罹癌原因仍與飲食息息相關，飲食應注意減少高油脂攝取，再加上早期診斷、早期治療，就能和大腸癌說掰掰。