蔣勳尋找台灣閱讀力 讀者最愛他有聲書

2019-03-17 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合報系日前刊載「尋找台灣閱讀力」願景工程，作家蔣勳也在臉書分享，他的粉絲都熱情回應。有人說，就是因為因為聽蔣勳在中廣「美的沉思」節目說紅樓夢，引導她每周進入一回大觀園裡的故事，很謝謝他因為喜愛而分享美好的閱讀體驗；也有人說，希望能有更多蔣勳的有聲書，讓她開車或者睡前可以聽。

「尋找台灣閱讀力」願景工程民調發現，逾40%受訪者，一整年沒看紙本書；去年沒看紙本書的人，平均最近一次看書是7.7年前，且65%受訪者整年沒買書。蔣勳分享此報導後，不少讀者在他臉書留言，也分享自己閱讀的經驗。

有讀者說，她母親在宜蘭冬山的農村長大，外婆重男輕女覺得女孩不需要讀書，所以她母親不識字，她也因此沒養成閱讀的習慣。但她後來嫁了個出自書香世家的先生，慢慢找到讀書的樂趣，想起多年前有一次讀到一本書，提到「每一個人都會喜歡閱讀，而且都會愛上閱讀，如果你沒有愛上閱讀，那只是你還沒有找到你喜歡看的書而已」，以此祝福每人都找到喜歡的書。

也有讀者說，感恩蔣勳的有聲書，他年輕時喜歡閱讀，尤其是翻譯小說、古詩詞，幾年前在網絡遇見老師的古詩文有聲書，讓他喜出望外，因他已高齡，實在坐不住，好在有蔣勳的有聲書，能躺著聽書。現在他正等著蔣勳的齊物論ing。

還有住在美國的讀者說，她每隔兩個月多都會從台灣網路書店訂書空運來美國，特別喜歡蔣勳的有聲書，陪伴她在美國的每個時光。

蔣勳臉書 www.facebook.com/chiangxun1947/