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攝護腺癌要保命還是保根？醫：生活品質最重要

2019-03-17 12:17聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

我國攝護腺癌每年新增約5300人，但醫師指出，攝護腺癌手術後多少影響勃起功能，加上年紀愈大手術風險愈高，若癌細胞轉移了，開刀也無效，此時可靠荷爾蒙治療搭配放射線治療，讓男性患者保有一定生活品質更為重要。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部主治醫師柯宏龍表示，當器官組織發炎久了，就會發生病變，攝護腺也是，當慢性發炎增加，攝護腺癌發生率也跟著增加。而攝護腺癌主要的危險因子是家族史，其次為抽菸。

柯宏龍說，只要自己父親、阿伯、叔叔或兄弟曾罹患攝護腺癌，「你罹癌的風險就高兩到三倍」。但攝護腺肥大患者有排尿困難症狀，攝護腺癌反而症狀不明顯，所以提早篩檢非常重要，一旦有了疼痛症狀，癌細胞恐已經轉移。

攝護腺癌怎麼檢查？柯宏龍表示，檢查必須靠肛門指診和抽血檢驗，同時要搭配「攝護腺特異抗原（PSA）」指數檢驗。PSA指數4以下發生率不到15%，當指數升高至4到10，罹癌率約25%。指數超過10，罹癌機率更高達50%。

只是PSA很敏感，可能性行為射精後或接受膀胱鏡檢查後，指數都會升高。柯宏龍說，真正確診還是要靠切片檢驗，PSA檢驗不是最準確的結果。現在有最新的PHI攝護腺健康指數篩檢，經公式計算更精準，但國內目前尚未普及。

若不幸罹患攝護腺癌，柯宏龍說，接受傳統根除手術必須挖很大的傷口，一定會傷到神經，所以術後會有尿失禁及勃起功能障礙等併發症。最近有內視鏡和達文西手臂手術，併發症少，也保留約五到七成的勃起功能，維護男性雄風。

柯宏龍表示，在「用進廢退」理論下，當術後性行為變少，陰莖確實很可能萎縮。若男性很重視勃起功能，目前臨床提供陰莖復健、藥物及震波治療，對勃起功能有一些幫忙。

柯宏龍強調，攝護腺癌治療上應考慮罹癌期別，最重要的關鍵是「年齡」。通常建議一二期年輕患者透過開刀切除病灶，但年紀大了建議採荷爾蒙治療搭配放射線治療，不一定要開刀。當有抗藥性，還有第二線化療及免疫藥物可用。

柯宏龍說，研究發現，荷爾蒙治療搭配放射線治療，和開刀治療的結果是看不出差異的。所以要接受怎樣的治療，應考慮術後預期餘命多久，癌細胞是否已轉移等，不然開刀有風險又沒增加生命延長，不少男性更想要「保根」。

55歲以上是攝護腺癌的高風險群，柯宏龍提醒，民眾應特別關心55歲以上男性親友健康，建議每年做攝護腺癌篩檢，即早發現和治療。

有人認為多吃番茄、包心菜、花椰菜、豆製品及魚肉等健康食物能預防攝護腺癌，而吃高脂肪及加工肉品則會增加罹癌率。柯宏龍說，目前飲食對攝護腺癌的影響尚未有大規模研究證實，但維持好的飲食習慣，對健康一定有好處。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部主治醫師柯宏龍。　圖／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部主治醫師柯宏龍。　圖／高醫提供
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攝護腺癌罹癌手術
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