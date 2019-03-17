到國父紀念館看83歲傅申水墨展 也賞建築美

2019-03-17 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國父紀念館正面屋頂掀起的巨頂，有人說像是小女孩掀起的裙角，建築師王大閎笑說很喜歡這個形容。記者何定照/攝影 分享 facebook 國父紀念館「與君有約－傅申縱情水墨60周年回顧展」。這位當今罕見集中國書畫史學者、鑑定家、書畫家於一身的「國寶級」藝術家，水墨、書法、刻磁、精石等無不精通，回顧展展出他包括近年創作的書法、繪畫、刻瓷等共78件，揮灑藝術也呈現心境。

像他2013年以77歲高齡寫下的「莫道桑榆晚，為（微）霞尚滿天 」，彷彿自況晚年猶飽滿自得的心境；同年的「誰敢橫刀躍馬╱惟我君約傅翁」，改寫毛澤東詩句，也豪情灑脫。篆書、隸書、行書皆擅長外，他更創新將篆書跟行書結合，創造出圖像風格書法。

展中還有他身為當代藝術家的夫人陸蓉之少女時代畫作複製品，與傅申年輕時畫作並陳，更得其趣。在中山國家畫廊展至3月26日。

也不妨留在國父紀念館，多欣賞它的建築藝術之美。

許多人都知道，國父紀念館建築師王大閎當年原始設計，被當時總統蔣介石說是西洋式建築，希望更像清朝宮殿，他只得修改成形似中國傳統建築四面捲曲的廡殿樣貌。然而力圖創新的王大閎，還是在正面屋頂掀開一個巨頂，稱這隱喻辛亥革命，「國父推翻滿清政府，國父紀念館怎能像清朝宮殿」，終於說服蔣介石點頭。

多年後，有人說這掀起的屋頂是「小女孩揚起的裙角」，王大閎則笑說很喜歡這俏皮的形容。

國父紀念館還有眾多細節可見中華元素變形。 仿木結構斗拱的屋頂架構、國畫般長形窗框等，都是王大閎常用；欄杆、扶手的雲紋圖樣，也源於傳統吉祥紋飾。連階梯旁的欄杆和長凳，都變化自木結構迴廊常見向外探出的「美人靠」。

王大閎建築研究與保存學會秘書長徐明松更在專書指出，若從國父紀念館大廳二樓平台往國父銅像所在的中央區往下望，會看到模擬古時院落院子與廂房的空間架構，整體空間規畫，讓這紀念性建築顯得親民而日常。

也別忘端詳大廳外壯觀圓柱上的紋路。那刻意塑造的低調美感，可是早年工人用幔刀在每一吋四方內斬九刀、慢慢斬成的。 銘傳大學建築系所專任助理教授徐明松表示， 國父紀念館大廳內部從二樓往銅像所在的中央區看下去，會看到仿如古時院落院子與廂房的空間架構。記者何定照/攝影 分享 facebook 藝術家傅申縱情水墨60周年回顧展作品，述說想法。記者何定照/攝影 分享 facebook

藝術家傅申縱情水墨60周年回顧展作品。記者何定照/攝影 分享 facebook

藝術家傅申縱情水墨60周年回顧展作品，刻畫心經。記者何定照/攝影 分享 facebook

藝術家傅申縱情水墨60周年回顧展，圖為2013年作品，末兩句「誰敢橫刀躍馬╱惟我君約傅翁」，表現傅申豪情。記者何定照/攝影 分享 facebook

藝術家傅申縱情水墨60周年回顧展，圖為2013年作品。記者何定照/攝影 分享 facebook