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施工區交通維持計畫 不按圖布設最危險

2019-03-17 10:56聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

國道施工有安全隱憂，市區道路施工也常見交通錐或護欄位置不良，導致用路人受傷。學者表示，雖然道路施工前都要提出交通維持計畫，包括交通錐擺放方式、漸變段畫設位置等，計畫通過審議後才可施工，但實務上常見廠商便宜行事、不按圖布設，造成危險。

交通部路政司表示，交通維持計畫是否按圖布設，由各工程主辦機關督導，例如台北市若要在道路施作捷運工程，交通維持計畫要先經過市府的道安會報通過，再由市府捷運工程局督導施工廠商布設。若廠商沒依照計畫布設，也由各主辦機關處理。

市區施工但交通維護不良，造成用路人傷亡案例屢見不鮮。2012年台中一名男大生騎單車跌入施工排水溝，左眼遭工地鋼筋刺傷失明，男大生指施工區未設警示燈或護欄，現場也沒人指揮交通，提國賠勝訴。

此外，2011年高雄一名女子騎機車經過道路施工區卻摔成癱瘓，控告施工路面有高低差但未設減緩措施，也沒有警告標誌，同樣聲請國賠勝訴。

淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢說，施工區是道路障礙，容易發生安全問題，其實道路施工應如何擺放防護設施，法規都有明文要求，如燈光照明、交通錐示警、擺放施工標誌。政府單位施工較沒問題，但外包廠商施工常不按規範行事，只要沒有好好盯著常常都是隨便做，甚至不擺放防護設施，未來應更加嚴格要求。

國防大學運籌管理學系教授王中允表示，交通維持計畫審議都很嚴謹，但工程實際執行時，卻有很多人為問題。例如夜間交通錐擺放位置不良，或交通錐閃燈沒電，無法達到警示效果，看似小疏忽，卻往往釀成市區工程道路意外。相關單位核准計畫後，應該要積極驗收，民眾也可打電話檢舉，若不熟悉規範，可以打電話到警局或各地交通局詢問或提醒。

市區道路施工示意圖。本報資料照片
市區道路施工示意圖。本報資料照片
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