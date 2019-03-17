手殘剋星！烤箱解救你 紙包料理輕鬆鎖住美味

想學著快速煮出營養可口餐點，卻苦於沒廚藝又沒廚具？別擔心，一個烤箱就可以解救你。日本知名料理研究家、營養師岩崎啟子，眾多火紅食譜都以「只要照著作，絕對做得好吃健康」聞名，最新在台出版《超簡單！包起來烤就完成》，號稱史上首本「包起來烤」食譜，只要放、包、烤三步驟就變出完美餐點，號稱「手殘」也不可能失敗。

岩崎啟子一直研究餐點怎樣能夠做得更快、更健康、更好吃，這次推出的「紙包料理」食譜，強調只要把食物放在鋁箔紙、烘焙紙等包材烘烤，食材水份就能在密閉空間中循環，創造出烘烤狀態，將美味濃縮在食材中，創造出鮮美多汁又少油健康的料理。

書中強調紙包料理七大優點：不需任何技巧就能做得好吃、趁著烤箱10分鐘預熱時間前置處理食材超省時、用油量少、不用洗大量廚具、打開紙包就像打開禮物般驚喜感十足，且因都是一人份單獨包裝，就算家人回家時間各不同，到家時只要把紙包裝放進烤箱即可。此外，食物送進烤箱後，不用守在旁邊看，可以自由自在做別的事。

全書共介紹93道食譜，包括肉類、海鮮、蔬菜、甜點等，都用一個烤箱就可搞定，甚至還能做可冷凍保存的常備紙包料理。岩崎啟子說，紙包料理特別適合烹煮肉品，因為肉是在紙包內慢慢蒸熟，所以不會乾澀，精華全部鎖住；肉旁一定要放蔬菜，因為蔬菜會吸收飽滿肉汁，菜、肉交織咀嚼，齒頰更留香。

像今天介紹的紙包豆芽豬五花，爽口豆芽配合綿密豬五花最對味；用番茄汁蒸烤出的高麗菜卷鬆軟多汁，和利用燉煮法煮出來的高麗菜卷完全不同，鮮味不會流失在湯汁中；紙包芹香小熱狗口感脆脆QQ，魚露和辣椒更增添異國風味。

榮新診所營養師李婉萍表示，紙包豆芽豬五花這道菜中，豆芽菜維他命C很高，多吃有益，如果是血壓高患者，建議不要加榨菜。

李婉萍說，蒸烤高麗菜卷這道菜中，肉荳蔻有促進消化循環功能，可幫助腸胃道蠕動；洋蔥、高麗菜也都是非常好的蔬菜，且可煮得很柔軟，長輩、小孩都可以吃。至於紙包芹香小熱狗，李婉萍建議可搭配當季維他命C高的水果如芭樂、柳丁等，營養更均衡。

蒸烤高麗菜卷。 圖／皇冠提供 分享 facebook

蒸烤高麗菜卷（2人份）

材料：牛豬綜合絞肉200g、洋蔥40g、奶油1小匙、高麗菜2大片、培根1片、番茄小顆1顆；A包括鹽巴1/5小匙、黑胡椒、肉荳蔻各少許；B包括橄欖油2小匙、鹽巴和黑胡椒各少許

做法（一人份單獨包裝）：

將洋蔥切碎後和奶油一起放進容器裡，蓋上保鮮膜放進微波爐加熱40秒；高麗菜用保鮮膜包好後放進微波爐加熱1分鐘，放涼後去梗，用鹽巴、黑胡椒調味（切除的菜梗先保留）。

把絞肉和A放進大碗中攪拌，再放進放涼的洋蔥繼續攪拌。

把高麗菜葉攤開，放上一半菜梗和2後包起來；培根寬度切半後捲在高麗菜捲外，剩下的材料也以相同步驟處理。

番茄去籽、去蒂頭，切丁塊。

把半份4鋪在鋁箔紙上，放上一個3，撒上半份B後包起來；接著製作另外一份。

放進以200℃預熱的烤箱中烘烤20分鐘。

紙包芹香小熱狗（左）、紙包豆芽豬五花（右）。 圖／皇冠提供 分享 facebook

紙包芹香小熱狗（2人份）

材料：維也納香腸6根、西洋芹1根、香菜10g、紅辣椒1/2根、魚露1又1/2小匙、黑胡椒少許

做法（一人份單獨包裝）：

維也納香腸斜切成5公厘厚片、西洋芹去除粗纖維後切段、香菜切成3公分長、紅辣椒去籽後斜切。

把1分成半份放鋁箔紙上，淋上魚露、撒上黑胡椒，稍微拌一下後包起來；接著製作另外一份。

放進以200℃預熱的烤箱中烘烤15分鐘。

紙包豆芽豬五花（2人份）

材料：豬五花肉100g、豆芽菜200g、榨菜20g、醬油1小匙、麻油1小匙、黑胡椒少許、鹽巴少許

做法（一人份單獨包裝）：

豬肉切成一口大小，和醬油、黑胡椒混合；榨菜切絲。

把1加入豆芽菜，一起和麻油、鹽巴、黑胡椒稍微拌一下。

將2分成兩份，分別放在鋁箔紙上包起來。

放進以200℃預熱的烤箱中烘烤15分鐘。

（食譜／皇冠提供）