肝炎一定要診斷治療 可有效預防肝癌

2019-03-17 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院共同主辦的「2019防癌高峰論壇」，今天議程進入第二天，由國衛院及高醫共4名權威臨床醫師共同討論上消化道癌、肝癌、攝護腺癌及大腸癌的常見危險因子與治療新發展。 圖／ 高醫提供 分享 facebook 肝癌排名國人十大死因第二位，雖診斷容易，但末期治癒率差，使每年約8000人因肝癌而死。高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部肝膽胰內科主治醫師戴嘉言指出，肝癌成因主要是B型及C型肝炎，其實只要早點篩檢、診斷及治療，研究發現病毒都能壓得住，可降低肝癌發生。

聯合報、國家衛生研究院與高醫大附設中和紀念醫院合作主辦「2019防癌高峰論壇」，由國內頂尖專家聯手解答抗癌疑惑，傳授現代人必備防癌新知。

戴嘉言說，肝癌三部曲是指肝炎、肝硬化直到進展至肝癌，可見肝癌防治首要為降低肝炎發生。台灣從1984年就全面接種B肝疫苗，讓現年30歲以下者的B肝帶原率成功控制於1%以下，也使B肝發展為肝癌族群以40到60歲為主。

至於C肝防治上因沒有疫苗，加上可能因衛生習慣、早期注射針頭不潔，或是藥物濫用者共用針頭等因素，導致部分帝居仍盛行。例如高雄梓官區的C肝盛行率仍高達22.5%，被C肝辦公室列為C肝風險最高地區。

戴嘉言說，C肝治療的治療過去須併用干擾素及雷巴威林，因副作用大且療程長，使患者卻步，要殲滅C肝等同天方夜譚。不過近年C肝口服新藥問世，研究發現治癒率高逾97%，加上健保署也全面開放給付，等於「吃藥就會好。」

所以，定期肝炎篩檢也成為了防治肝癌的重要一環，才能有效降低肝炎逐漸轉為肝硬化，最後惡化成肝癌。

倘若不幸惡化為肝癌，戴嘉言指出，早期的小範圍肝癌可手術切除，其次才是酒精注射或燒灼。但4到5公分以上肝癌因有轉移風險，不只得採取經動脈化療栓塞術及放射治療，而且僅有肝臟移植才是終極療法。

至於已轉移的末期肝癌，就算採取標靶治療或免疫療法，也只能延長兩個月到半年的生命，「幾乎是束手無策，醫師幾乎只能眼睜睜看病人死亡。」

「篩檢、篩檢、再篩檢！」戴嘉言強調，肝炎患者千萬不要太晚診斷，不要搞到太晚才治療，只要吃藥就能防肝癌，當然要治療。但他也提醒，即使是已治療好的B、C肝患者，也不能輕忽定期追蹤檢查，每6個月到1年應檢查一次。