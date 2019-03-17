機車考照先上3天駕訓班 4月16日起補助1千元

2019-03-17 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



根據警政署統計，去年人員當場或24小時內死亡的A1事故當中，機車肇事件數總計653件，占全體44.82%，為各項車種最多。為降低機車事故意外，交通部公路總局首度祭出機車駕訓補助措施，只要先上3天駕訓班，考取駕照後即可獲得1000元補助，措施4月16日上路。

目前只有汽車考照規定要先上駕訓班，或持有學習駕照三個月後才可報考，機車考照並無強制規定上駕訓班。公路總局監理組副組長魏武盛今天表示，目前全台有24家機車駕訓班，去年全台有27萬人報考機車駕照，但僅約2800人參加機車駕訓班，比率不高。為了強化機車騎士的安全，中央首度編列800萬元經費，補助民眾機車考照前先上駕訓班，增加未來上路安全性。

魏武盛說，目前機車駕訓班上課三3天，總計16小時就可結訓，學費約2800元至3700元左右。為鼓勵考照民眾參加駕訓班，4月16日開始，只要到機車駕訓班上完所有課程，並且取得機車駕照，就可補助1000元訓練費，等於補助駕訓班學費約三分之一。目前全台僅24家機車駕訓班，但補助措施上路後，預估7至8月考照旺季時，會有更多駕訓班加入行列或增加班別。

機車肇事率居高不下，尤其機車肉包鐵，保護力往往不足。台北市府2012年起推動「機車安駕訓練營」，考生只要到市府合作駕訓班上課並取得機車駕照，學費3000元可減免1000元，每年有名額限量。