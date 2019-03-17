食道、胰臟等上消化道癌死亡率高 患者卻成用藥孤兒

2019-03-17 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



上消化道癌包括口腔癌、食道癌、胃癌、胰臟癌及肝內外膽管癌等，但國家衛生研究院癌症研究所長陳立宗指出，上消化道癌因發生率相對較低，導致政府對該癌症的藥物核准及篩檢計畫之保健投資也較少，使上消化道癌發生率持平甚至增加，存活率也低，患者更是「用藥孤兒」。

聯合報、國家衛生研究院與高醫大附設中和紀念醫院昨今兩日合作主辦「2019防癌高峰論壇」，由國內頂尖專家聯手解答抗癌疑惑，傳授現代人必備防癌新知。

陳立宗說，我國每年有十萬名新診斷癌症人數發生，其中約四萬六千人死亡，死亡率將近五成。所以，政府在保健投資上，一定是投資癌症發生人數最多的癌別，例如國健署提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌四癌篩檢。

此外，國家也花很多錢在B肝、C肝防治上，包含B肝疫苗及C肝口服新藥，讓肝癌整體發生率不再往上走。而肺癌在標靶藥物出來後，治療存活率也改善很多。大腸直腸癌、乳癌及口腔癌因有很多藥物可用，存活率也提高很多。

陳立宗說，相對來說，上消化道癌因病人少，治療用藥經食藥署核准或納入健保給付的也少，等同於「用藥孤兒」。但上消化道癌其實包含口腔癌、食道癌、胃癌、胰臟癌及肝內外膽管癌等，全部加起來的死亡率其實有69.2%，「和肺癌（73%）及肝癌（70%）不分軒輊。」

可惜端看五年存活率，上消化道癌僅只10%到40%，相較其他癌症差。去年裕隆集團董事長嚴凱泰及藝人安迪陸續因食道癌病逝，而胰臟癌死亡率更高達89.6%，居各種癌別之冠。

陳立宗說，事實上，已有研究發現，有些治療其他癌症的藥物，對上消化道癌也有效，例如大直腸癌用藥對胰臟癌的治療效果不錯，但這些藥物的適應症未包括上消化道癌症，就算有藥可用，也沒有健保給付。

陳立宗提醒，上消化道癌難以早期發現與治療，發現時往往為時已晚，所以防癌主要還是靠預防，例如避免抽菸、嚼檳榔，並且少喝酒，另有症狀的民眾別怕接受胃鏡、大腸鏡等檢查。