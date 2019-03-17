防癌高峰論壇第二天 4專家揭抗癌迷思

2019-03-17 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院共同主辦的「2019防癌高峰論壇」，今天議程進入第二天，由國衛院及高醫共4名權威臨床醫師共同討論上消化道癌、肝癌、攝護腺癌及大腸癌的常見危險因子與治療新發展。 圖／ 高醫提供 分享 facebook 癌症連續36年拿下國人十大死因之首，聯合報與國衛院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院共同主辦「2019防癌高峰論壇」，邀國內15名專家解答抗癌疑惑。今議程進入第二天，由國衛院及高醫共4名權威臨床醫師共同討論上消化道癌、肝癌、攝護腺癌及大腸癌的常見危險因子與治療新發展。

高醫大中和醫院院長侯明鋒說，高醫栽培全台最多的原住民醫師，並深入服務中南部的偏遠鄉鎮，也因此最重視預防醫學，不只是癌症治療，而是走在前端，提醒民眾如何避免癌症，或得癌症後可早期揪出來。

「其實防癌沒有這麼困難。」侯明鋒說，這場論壇就是由專家將科學知識及研究結果，轉換成更容易了解的語言，讓民眾更清楚明白。

國家衛生研究院院長梁賡義舉例，昨天國內專家即是說明現代女性晚婚晚懷孕，再加上乳癌發生率年輕化，不少人可能在懷孕時就診斷出乳癌，專家建議應避免過多脂肪熱量攝取，減少環境荷爾蒙暴露，且應早生多生多運動。

聯合報健康事業部營運長洪淑惠表示，「防癌高峰論壇」像是一場高手雲集的盛大論壇，特別感謝國衛院、高醫及癌症希望基金會大力促成，讓想知道如何防癌或治療新知識的癌友或家屬，在一個論壇就能學習並接觸到最新研究。