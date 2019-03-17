日夜、雨天都要安全 交通錐示警系統測試三情境

2019-03-17 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通界圍預警系統示意圖。圖／高公局提供 分享 facebook 2007年至2016年國道施工奪走43條人命，去年還有三名國道警察執勤時被撞斃。交通部高速公路局將在交通錐加裝感應裝置，只要交通錐被撞倒就會發出燈光及聲響，爭取黃金逃命時間。高公局表示，為了解怎樣的燈光跟音量可確保安全，區分成白天、夜晚、雨天三種情境測試，4、5月將在中部國道工程實際上路試用，成效良好不排除擴大全台使用。

國道施工及員警執勤風險高，為保障國道人員生命安全，高公局擬於國道施工現場擇定適當距離，建立「交通界圍預警系統」無線智慧防護網，在交通錐上裝置感應設備。即使沒有意外事故發生，只要車輛撞倒交通錐，就會觸發無線感應器，發出燈光及聲響提醒現場人員，可能有車輛即將闖進施工或執法區域，最好先逃離現場。

高公局表示，目前正在試用兩套系統，一種是環形感測器，形狀像甜甜圈套在交通錐上，人員須攜帶手持警報器，可隨時收到警報，每組約10萬元。另一種是警報型警示燈，放在交通錐頂端，每個交通錐的警示燈透過無線傳輸串連，倒了就會同步發出聲響，每組5至6萬元。

兩套系統還未正式上路，先在高公局中區養護分局大甲工務段內測試。高公局表示，總計分成白天、夜晚、雨天三種情境，因為白天及夜晚光照不同，戶外噪音多，雨天條件更複雜，須確保人員可聽到系統的警示燈光及聲響。將研究系統應該放在多遠的地方，人員聽到或看到警示後才有足夠的逃命時間。

高公局說，近期克服完各種情境測試後，4、5月將在國道上實際試用。初步選定交通維護工程，例如反光標記補貼工程，約有三周左右期程可測試效果，並於6月提報成果。若效果良好，不排除擴大全台試用，強化國道施工區的預警，避免憾事再發生。 環形感測器像甜甜圈一樣，套在交通錐上。圖／高公局提供 分享 facebook