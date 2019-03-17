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影／少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍

千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

把握今天回溫 明天又有鋒面到

2019-03-17 09:27聯合報 記者何定照╱即時報導

近來雨滴滴答答，中央氣象局指出，今天東半部和北部地區雖仍有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，但其他地區為多雲到晴的天氣，且氣溫持續回溫，北部及東半部高溫約23、24度，中南部約25至28度，感受舒適溫暖。不過明天又會有微弱鋒面通過。

氣象局指出，昨天清晨受東北季風影響，各地低溫16至19度，白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及宜花高溫20至23度，中南部及台東高溫25至27度。天氣方面，北部、宜花及各地山區雲量多，夜間有局部降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局表示，今天氣溫持續回溫，但各地早晚仍偏涼，低溫約16至19度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化。氣象局說，明天會有微弱鋒面通過，台灣北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。明日 金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場主要偏東風，西半部位於背風面，擴散條件差，汙染物易累積，另各地大多為多雲到晴，西半部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及離島地區為「普通」；中部、雲嘉南、高屏空品區主要為「橘色提醒」。

今天全台回溫。圖╱取自氣象局官網
今天全台回溫。圖╱取自氣象局官網
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氣象局高溫
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