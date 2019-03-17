把握今天回溫 明天又有鋒面到

2019-03-17 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



近來雨滴滴答答，中央氣象局指出，今天東半部和北部地區雖仍有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，但其他地區為多雲到晴的天氣，且氣溫持續回溫，北部及東半部高溫約23、24度，中南部約25至28度，感受舒適溫暖。不過明天又會有微弱鋒面通過。

氣象局指出，昨天清晨受東北季風影響，各地低溫16至19度，白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及宜花高溫20至23度，中南部及台東高溫25至27度。天氣方面，北部、宜花及各地山區雲量多，夜間有局部降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局表示，今天氣溫持續回溫，但各地早晚仍偏涼，低溫約16至19度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化。氣象局說，明天會有微弱鋒面通過，台灣北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。明日 金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。