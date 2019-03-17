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照射X光可能罹患甲狀腺癌，真的嗎？

2019-03-17 08:23聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部國健署104年癌症登記報告顯示，全台一年新增3618人罹患甲狀腺癌，其中半...
衛福部國健署104年癌症登記報告顯示，全台一年新增3618人罹患甲狀腺癌，其中半數年齡在49歲以下。 本報資料照片
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照射X光可能罹患甲狀腺癌，這是真的嗎？

網路謠傳，照射牙科X光片、乳房X光檢查的過程中，醫事人員有時並未使用包裹在患者脖子、保護甲狀腺的兜罩，這會提高甲狀腺癌的發生機率。

對此訊息，台北榮總甲狀腺醫學中心一般外科主治醫師陳瑞裕澄清，理論上輻射性照射暴露量越高，甲狀腺癌的發生風險越高，不過實際上，這些檢查的輻射劑量遠不如放射線治療、核災事故帶來的輻射劑量，且目前並沒有文獻報告證實這些檢查會顯著增加癌症發生率。

因此，民眾毋須過度憂心，醫師建議該做的檢查還是不能忽略。在檢查過程中可提醒醫事人員使用特殊兜罩加以保護，但也別矯枉過正，別讓特殊兜罩影響原本要檢查的範圍的影像清晰度。

甲狀腺癌好發於年輕至中年女性，常見症狀除了喉嚨可能摸得到腫塊，還可能因惡性腫瘤壓迫到氣管，病人容易感到喘、難以正常呼吸、吞嚥時有異物感。若腫瘤壓迫到支配聲帶的喉返神經，發聲可能變成氣音、難發有聲子音、聲音變啞或講話容易累。

不過，也有許多患者腫瘤小，上述症狀都沒有出現，此時只能靠定期健檢幫忙。若在健檢中發現有甲狀腺結節，即使是良性的都要規則追蹤，每一到兩年進行一次甲狀腺超音波。

甲狀腺腫瘤輻射
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