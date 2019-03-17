幼兒吞入異物 兒科醫師說這兩樣最致命

2019-03-17 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



鈕釦、電池、玩具零件等都是容易遭幼兒吞食的小東西，醫師建議，家長務必保持環境整齊，桌上、地上不要有小東西。圖／奇美醫院提供 分享 facebook 還沒滿兩歲的皮皮人如其名，開朗好動，皮到不行。除了喜歡亂拉狗狗的耳朵，還習慣用嘴巴來探索世界，只要拿得到的東西，都會聞一聞、放在嘴巴咬一咬，甚至含在嘴裡，一不小心，東西就吞下肚，鬧肚子疼。

儘管爸媽再三勸阻，威嚇利誘，但皮皮真的很皮，常趁著大人不注意時，將小東西放在口中，儘管大人覺得這很髒，又危險，這個小男孩卻樂此不疲。

日前他突然鬧肚子疼，哭鬧不休，連最喜歡的布丁都不想吃。爸媽帶他至醫院看診，腹部超音波檢查發現，腸道裡出現近十顆的小黑點，經小兒腸胃科醫師以消化道內視鏡取出異物，是最近相當夯的巴克磁球。

林口長庚醫院兒科加護科主任夏紹軒指出，寶寶從6個月大至4歲習慣咬東西，將東西含在嘴裡，這是一種生物本能、透過口腔的味覺、嗅覺以及口感來探索世界，就算家長阻止打罵，也沒有用。

因此，有效防止幼兒吞入異物，重點不在幼兒，而是家長。大人們應該將家裡打掃乾淨，不要讓孩子有機會隨手拿到小東西，就往嘴巴裡面塞。另外，注意玩具零件，一有脫落，就不要讓孩子繼續把玩。

夏紹軒分析，幼兒吞異物，通常會出現雙卡危險，一個是卡在氣管，一為卡在食道；前者最為危險，卡住後很難呼吸，整個臉脹紅，必須立即急救送醫。

容易卡住氣管的異物，以花生、杏仁、切成塊狀的小蘋果最為常見。體積如果較大，瞬間阻塞氣管，導致立即窒息；如體積小，則可能深入肺部，導致肺炎、肺氣腫或肺塌陷。

至於卡在食道的異物，通常體積較大，形狀不規則，例如，玩具球、電池、鈕釦電池、玩具零件，及巴克磁球，其中以鈕釦電池、巴克磁球所造成的傷害最大。

奇美醫學中心急診醫學部急診兒科主任謝如浩指出，幼兒誤吞鈕扣電池，消化道濕潤的粘膜與電池電極接觸，就會產生電流放電，對體液產生電解作用，靠近電池負極附近的pH值會呈現鹼性變化，導致急性粘膜損傷，甚至穿孔，危及生命。

至於時下受到孩子歡迎的巴克磁球，一旦被吞下肚，可能導致腸道壞死。夏紹軒解釋，巴克磁球磁力超強，吞至腸道後，每顆球互相吸引，只要顆數一多，腸道就像是被磁力封住，無法蠕動，必須緊急開刀取出。

皮皮被送至急診後，腹部超音波檢查發現，肚子內有近十顆的黑點，醫師取出後證實為巴克磁球，幾乎是吞了一整排。媽媽問皮皮為何要吞這個，他也說不出所以然，只覺得好玩。

由於巴克磁球可任意變換組合形狀，不少幼兒發育專家相當推薦，認為這具有開發左右腦創造力、增強邏輯推理能力等優點，但因產品體積小，磁力強大，一旦誤食，風險相當高。

兒童誤吞巴克磁球意外事件時有耳聞，造成腸胃壁穿孔、血液中毒等事件，為此，行政院消保處日前要求業者須經檢驗合格才能在市場陳列銷售。

謝如浩強調，如果孩子突然劇烈咳嗽、喘鳴、呼吸困難或無法講話，手抓頸部，臉部脹紅，嘴唇發黑，就可能是異物卡住氣管。此時，可以拍背壓胸或使用哈姆立克法，讓異物透過肺部氣流噴出。

夏紹軒建議，家如有4歲以下的幼兒，家長應該做到「堅壁清野」，桌上、地上不要放置小東西，增加寶寶吞食風險。再者，正在服用藥物的大人應收好藥袋，之前就有小男生誤食了媽媽的避孕藥，而被送至急診。

小秘訣：

1.家長應該時時刻刻盯著幼兒，免得一抓東西就吃。

2.居家環境保持整理，桌上地上不要有小東西。

3.孩子突然劇烈咳嗽、喘鳴、呼吸困難或無法講話立即就醫。

資料來源／謝如浩、夏紹軒 整理／李樹人