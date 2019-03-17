新課綱課本「難產」 家長憂「放水」傷品質

2019-03-17 01:53 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今年8月1日上路的108課綱，目前中小學教科書只有20本通過。康軒文教集團發言人許牧民表示，以前編書有兩年時間可磨合，現在政府要業者在半年之內完成，本來就強人所難。現在出版社只能拚老命趕出來，明年再大幅度來修。科技和社會特別辛苦，因科技是全新的領域，社會今年變動非常大。出版社壓力大又無奈，每天都處於不確定中。

國教行動聯盟理事長王立昇說，過去新課綱從訂定完成到正式實施都有兩年的時間，新課本編好後，還要小規模試教，不當之處修正後才全國施行。這次為了趕上學校6月選書，家長十分擔憂教科書品質，如果為了趕時程，審查委員「放水」讓新課本過關，急就章編出來的教科書怎能達到12年課綱規畫的理想？如果沒有一套好的教科書，全國的孩子怎麼學得好？

王立昇建議，如果準備不及，可以在各區找幾所學校試行12年國教新課綱，確定教學效果後，明年再在全國正式上路。

教育部國教署表示，國教院除於105年9月至107年5月間，積極辦理課程綱要草案、教科書開發及素養教科書設計相關工作坊及研討會，協助出版社研發教科書外，並於107年課綱發布期間，也陸續舉辦教科書編審、課程綱要委員三方座談，積極確保教科書編審品質，建立編審各方的互信與共識。國教院將在不影響教科書品質及公告期程的前提下，如期完成教科書的審查工作。

同時，依國教院的新課綱教科書審定進度，國教署指出，已持續掌握各地方政府及學校小一、國一及高一教科書選用期程，新課綱將可於108學年度順利上路。

「政府毫無自省能力，12年國教品質令人憂心！」翰林國文課本總召集人宋裕說，許多國家課綱公布後，課本有二至三年編撰時間。但這次108課綱因種種原因公布遲緩，107年1月語文課綱公布，當年6月底就要送審第一冊。社會、自然科當初公布107年8月要送審，但課綱卻在10月才公布，且社會科所有版本被判重編，出版社人仰馬翻。時間如此急促，不會損害學生的受教權嗎？

宋裕說，更離譜的是國中國文第三、第四冊，今年8月底兩冊一起送審，如此只剩不到五個多月可以編撰，實在是「苛政猛於虎」。