血癌妻等不到移植 他化身慈濟志工投入勸髓行列

2019-03-16 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「人生除了行善、行孝不能等，對我來說還有一個使命，那就是勸髓也不能等！」李宏焜在事業有成、家庭幸福之際，愛妻卻罹患血癌，等不到移植離世，他化悲痛為力量，參加慈濟「骨髓關懷小組國際認證基礎教育訓練課程」，積極投入勸髓行列，期待透過專業的教育訓練，成為慈濟骨髓關懷小組志工。

慈濟骨髓幹細胞中心在全台各地舉辦共計十場次的「骨髓關懷小組國際認證基礎教育訓練課程」，3月16日第七場「骨髓關懷小組國際認證基礎教育訓練課程」在慈濟蘆洲聯絡處舉行，來自大臺北地區、宜蘭、澎湖等近千人齊聚一堂。

慈濟表示，透過專業教育訓練課程，每位學員專注聽講並提問，每堂課甚至有隨堂測驗，學員們參加筆試，通過試講等覆核才能親自上陣，將來期許能提供捐贈者或社會大眾，更專業正確的解說與更完善的陪伴。

李宏焜回憶，妻子在2004年出現感冒症狀，兩個星期未見痊癒，至醫院檢查結果是骨髓增生不良症候群，後又轉變成急性白血病，在慈濟骨髓幹細胞資料庫經過兩次配對，雖然過程中總計有接到十人配對成功的消息，然而，最終卻因對方拒絕捐贈，妻子等不到移植，最終病況急轉之下離世。

「妻子曾說，若能移植成功恢復健康，要做永遠的志工！」李宏焜表示，妻子以病痛無常的示現，讓他沒有悲傷的時間，他要完成妻子的遺願，將小愛轉為大愛，更因曾經身為家屬，知道血液疾病患者們那種「不能等」甚至「等不及」的心情，希望投入勸髓行動，用心向社會大眾宣導骨髓幹細胞捐贈的正確資訊，更要傳達「捐髓救人、無損己身」的觀念。