新課綱教科書「難產」 至今僅約1成3審查通過

2019-03-16 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今年8月1日上路的108課綱，攸關全國50幾萬名學生的教科書難產，中小學只20本教科書通過。其中，國中社會全退回重編，且都還沒重新送審；高中社會的初審，也全數修正。至於全新的國高中科技領域，有退回重編、有的修正。

教科書初審結果，分為「通過」、「修正」和「重編」。國家教育研究院教科書研究中心主任楊國揚表示，依往例，約８成送審的教科書都是「修正」，修正後就會通過。「重編」則是出版社須重新送審。

楊國揚表示，今年九月小一、國一、高一上學期使用、送審的教科書153本，包括小一的17本、國一的28本、高一的108本。高中有些教科書雖已送審，但9月不一定會用，使用時間彈性較大。目前只有國小通過6本、國中2本、高中12本，共20本，只占約1成3。

楊國揚說，目前很多教科書審議，已近尾聲，3、4月通過數量會很多。但他也坦言，社會科比較棘手，因課綱通過晚，出版社編的時間也比較趕。國中階段的科技領域「問題比較大」，審定委員認為出版社在編纂上「不太理想」，但也已經陸續重新送審。

另外，國中社會領域的初審全部都沒有通過，且出版社都未重新送審。對此，楊國揚說，出版社應下周就會重新送審。新課綱課程目標和精神和過去很不一樣，審查過程還是要求符合課綱要求。如偏離得太嚴重，還是無法通過審查。

國教院指出，依據108課綱審定的教科書，目前均已完成初審，出版社已配合修訂中，國教院也會加速後續各階段的審查作業。另依據目前審查進度，修正中及近期重新申請審定的教科書，國教院將依原定作業期程今年5月底前完成審查，並於4月15日、5月15日分兩階段辦理公告，第一階段國英數三科都會審查結束。屆時各學習階段皆會有教科書可供學校選用。

另有關外界關切教科書內容品質的部分，教育部國教署表示，國教院除於105年9月至107年5月間，積極辦理課程綱要草案、教科書開發及素養教科書設計相關工作坊及研討會，協助出版社研發教科書外，並於107年課綱發布期間，也陸續舉辦教科書編審、課程綱要委員三方座談，積極確保教科書編審品質，建立編審各方的互信與共識。國教院將在不影響教科書品質及公告期程的前提下，如期完成教科書的審查工作。